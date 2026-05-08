يخص الزمالك.. قرار من كاف بشأن الكونفدرالية الأفريقية

سفير مصر بالجزائر يكشف موقف محمد شحاتة قبل نهائى الكونفدرالية

بعد غياب 12 عاما.. هل تصبح شاكيرا تميمة حظ منتخب إسبانيا في المونديال؟

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "فيفا"، قرارا جديدا بشأن الجوائز المالية للكونفدرالية الأفريقية، التي يشارك فيها الزمالك.

نهائي الكونفدرالية الأفريقية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد فوز الأبيض على شباب بلوزداد في نصف النهائي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق، زيادة الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية الأفريقية، لتصبح 4 ملايين دولار، بدلا من 2 مليون دولار.

زيادة المكافأة المالية لوصيف الكونفدرالية

أعلن كاف زيادة قيمة الجائزة المالية لوصيف الكونفدرالية، بنسبة 100%، بحيث تصبح 2 مليون دولار بدلا مليون دولار.

اقرأ أيضًا:

هل يلعب النهائي؟.. تطورات حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده

نجم الجزائر السابق يكشف.. 4 لاعبين يشكلون خطورة الزمالك أمام اتحاد العاصمة



