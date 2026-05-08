الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

يخص الزمالك.. قرار من كاف بشأن الكونفدرالية الأفريقية

كتب : هند عواد

01:32 م 08/05/2026
    الزمالك وسموحة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحة
    الزمالك
    حسام عبد المجيد من مباراة الزمالك وسموحة
    إصابات رباعي الزمالك

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "فيفا"، قرارا جديدا بشأن الجوائز المالية للكونفدرالية الأفريقية، التي يشارك فيها الزمالك.

نهائي الكونفدرالية الأفريقية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد فوز الأبيض على شباب بلوزداد في نصف النهائي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق، زيادة الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية الأفريقية، لتصبح 4 ملايين دولار، بدلا من 2 مليون دولار.

زيادة المكافأة المالية لوصيف الكونفدرالية

أعلن كاف زيادة قيمة الجائزة المالية لوصيف الكونفدرالية، بنسبة 100%، بحيث تصبح 2 مليون دولار بدلا مليون دولار.

هل يلعب النهائي؟.. تطورات حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده

نجم الجزائر السابق يكشف.. 4 لاعبين يشكلون خطورة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

الزمالك الكونفدرالية الأفريقية كاف اتحاد العاصمة

فيروس هانتا.. الأعراض وطرق الوقاية والفرق بينه وبين كورونا
البطيخة بـ 40 جنيهًا في المزرعة و200 في السوق.. ومزارعو المنيا: التجار
بعد أيام صعبة.. مفاجآت إيجابية لـ4 أبراج فلكية خلال الفترة المقبلة
ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو
هل يعاني الزمالك من الضغط الجماهيري أمام اتحاد العاصمة؟.. معتمد جمال يجيب
عاجل| النقل تعلن أسعار تذاكر واشتركات مونوريل شرق النيل