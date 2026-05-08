شاهد بالفيديو.. نجم منتخب مصر السابق يحتفل مع ولي العهد البريطاني
كتب : هند عواد
لفت نجم منتخب مصر السابق، أحمد المحمدي، الأنظار خلال فوز أستون فيلا على نوتنجهام فورست، مساء أمس، بنتيجة 4-0.
وتأهل أستون فيلا إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز على نوتنجهام، ليضرب موعدا مع فرايبورج في النهائي.
المحمدي رفقة ولي العهد البريطاني
ظهر أحمد المحمدي، سفير أستون فيلا، في مدرجات ملعب فيلا بارك في برمنجهام، بجوار ويليام ولي العهد البريطاني وأمير ويلز، واحتفل الثنائي بتأهل الفريق إلى نهائي اليوروبا ليج.
أحمد المحمدي واقف جنب ولي العهد البريطاني في احتفالات صعود أستون فيلا لنهائي اليورباليج
المحمدي واحد من الشخصيات المحبوبة جدا داخل النادي وعشان كده طبيعي جدا تلاقيه حاضر في ليلة جميلة زي دي
واحتفل أمير ويلز بتأهل أستون فيلا إلى نهائي الدوري الأوروبي، وقال أوناي إيمري مدرب الفريق: "لقد كان في غرفة الملابس مع اللاعبين ومعي، وبالطبع هو سعيد للغاية أيضاً".
وحقق أستون فيلا إنجازا تاريخية بهذا الفوز، إذ تأهل إلى نهائي أوروبي لأول مرة منذ 44 عاماً، عندما فاز بكأس أوروبا عام 1982 على حساب بايرن ميونخ.
