مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

شاهد بالفيديو.. نجم منتخب مصر السابق يحتفل مع ولي العهد البريطاني

كتب : هند عواد

01:57 م 08/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المحمدي يحتفل مع ولي العهد البريطاني
  • عرض 3 صورة
    احمد المحمدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفت نجم منتخب مصر السابق، أحمد المحمدي، الأنظار خلال فوز أستون فيلا على نوتنجهام فورست، مساء أمس، بنتيجة 4-0.

وتأهل أستون فيلا إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز على نوتنجهام، ليضرب موعدا مع فرايبورج في النهائي.

المحمدي رفقة ولي العهد البريطاني

ظهر أحمد المحمدي، سفير أستون فيلا، في مدرجات ملعب فيلا بارك في برمنجهام، بجوار ويليام ولي العهد البريطاني وأمير ويلز، واحتفل الثنائي بتأهل الفريق إلى نهائي اليوروبا ليج.

واحتفل أمير ويلز ​​بتأهل أستون فيلا إلى نهائي الدوري الأوروبي، وقال أوناي إيمري مدرب الفريق: "لقد كان في غرفة الملابس مع اللاعبين ومعي، وبالطبع هو سعيد للغاية أيضاً".

وحقق أستون فيلا إنجازا تاريخية بهذا الفوز، إذ تأهل إلى نهائي أوروبي لأول مرة منذ 44 عاماً، عندما فاز بكأس أوروبا عام 1982 على حساب بايرن ميونخ.

اقرأ أيضًا:

نهائي كأس مصر للسيدات.. دجلة للثأر ومسار يبحث عن الثنائية

يخص الزمالك.. قرار من كاف بشأن الكونفدرالية الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أستون فيلا أحمد المحمدي ولي العهد البريطاني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يعاني الزمالك من الضغط الجماهيري أمام اتحاد العاصمة؟.. معتمد جمال يجيب
رياضة محلية

هل يعاني الزمالك من الضغط الجماهيري أمام اتحاد العاصمة؟.. معتمد جمال يجيب
هل اعتنق مايكل جاكسون الإسلام قبل وفاته؟ (القصة الكاملة)
أجنبي

هل اعتنق مايكل جاكسون الإسلام قبل وفاته؟ (القصة الكاملة)
من جولة سياحية إلى حالة استنفار عالمية.. كيف انتشر فيروس هانتا؟
شئون عربية و دولية

من جولة سياحية إلى حالة استنفار عالمية.. كيف انتشر فيروس هانتا؟
بعد غياب 12 عاما.. هل تصبح شاكيرا تميمة حظ منتخب إسبانيا في المونديال؟
رياضة عربية وعالمية

بعد غياب 12 عاما.. هل تصبح شاكيرا تميمة حظ منتخب إسبانيا في المونديال؟
13 دقيقة حفظت حياته.. فريق طبي ينقذ مريضًا من جلطة قلبية في مستشفى العلمين
أخبار المحافظات

13 دقيقة حفظت حياته.. فريق طبي ينقذ مريضًا من جلطة قلبية في مستشفى العلمين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| النقل تعلن أسعار تذاكر واشتركات مونوريل شرق النيل