في ظل الضغوط اليومية وتسارع نمط الحياة، يواجه كثير من الأشخاص مشكلة فقدان الشغف بعد فترة قصيرة من بدء أي هدف جديد.

ما العوامل النفسية والسلوكية التي تؤدي لفقدان الشغف؟

ووفقا لما نشره موقع Psychology Today المتخصص في الصحة النفسية، فإن هذه الظاهرة ترتبط بعوامل نفسية وسلوكية عميقة، وليست مجرد كسل أو ضعف إرادة.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأسباب العلمية لفقدان الشغف بسرعة:

الحماس المؤقت يخدعك في البداية

الدافع في البداية يكون مدفوعا بالحماس اللحظي، وليس بالالتزام طويل المدى، ما يجعل الشغف يتلاشى بسرعة مع أول تحد.

غياب المعنى الحقيقي يفقدك الاستمرارية

عندما لا يرتبط الهدف بقيمك الشخصية أو شعورك بالإنجاز، يصبح مجرد مهمة عابرة، وبالتالي يسهل التخلي عنه.

الكمالية الزائدة تدمر الشغف

السعي إلى الكمال يجعل أي خطأ يبدو فشلا، وهو ما يؤدي إلى الإحباط السريع وفقدان الرغبة في الاستمرار.

الضغط النفسي يسرق طاقتك

الإجهاد المستمر يؤثر على قدرة الدماغ على التحفيز، ما يجعل الشخص يشعر بالإرهاق وفقدان الاهتمام حتى بالأشياء التي يحبها.

قلة التقدم الواضح تقتل الدافع

عدم ملاحظة نتائج ملموسة يجعل العقل يفقد الحافز، لأن الإنسان بطبيعته يحتاج إلى شعور بالإنجاز.

الخوف من الفشل يجعلك تتوقف مبكرا

الخوف من ارتكاب الأخطاء يدفع البعض للانسحاب قبل المحاولة الجادة، فيبدو الأمر وكأنه فقدان شغف، لكنه في الحقيقة تجنب للفشل.

الاعتماد على الدافع فقط خطأ شائع

الدافع متغير بطبيعته، لذلك الاعتماد عليه وحده دون بناء عادات ثابتة يؤدي إلى فقدان الاستمرارية سريعا.

