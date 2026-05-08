الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

ماذا تقول أرقام الزمالك في نهائيات كأس الكونفدرالية؟

كتب : نهي خورشيد

07:04 م 08/05/2026 تعديل في 07:31 م

الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة مساء غد السبت على ملعب ملعب 5 جويلية، وذلك في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وتنطلق مواجهة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يذاع اللقاء بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1.


تاريخ مشاركات الزمالك في نهائي الكونفدرالية

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تاريخ مشاركات الزمالك بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية


ولعب الزمالك نهائي الكونفدرالية في مناسبتين من قبل، إذ كان الظهور الأول للأبيض خلال نسخة 2019 أمام نهضة بركان خسر لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، قبل أن يحقق الفوز بنفس النتيجة في القاهرة، ليحسم اللقب عبر ركلات الترجيح.


وتكرر النهائي ذاته في نسخة 2024 أمام نهضة بركان أيضاً وتمكن الزمالك من التتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه رغم خسارته ذهاباً بنتيجة 2-1، بعدما انتصر إياباً بهدف دون مقابل.


موعد إياب نهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ابنة عبدالرحمن أبو زهرة: والدي يوم يبقى كويس ويوم يغيب عن الوعي وبدعيله
كيف تحركت أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي خلال الأسبوع؟
موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2026
إعلام إيراني: تبادل إطلاق نار بين قوات أمريكية وإيرانية قرب مضيق هرمز
فيروس هانتا.. الأعراض وطرق الوقاية والفرق بينه وبين كورونا
