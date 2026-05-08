يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة مساء غد السبت على ملعب ملعب 5 جويلية، وذلك في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتنطلق مواجهة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يذاع اللقاء بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1.



تاريخ مشاركات الزمالك في نهائي الكونفدرالية

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تاريخ مشاركات الزمالك بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية



ولعب الزمالك نهائي الكونفدرالية في مناسبتين من قبل، إذ كان الظهور الأول للأبيض خلال نسخة 2019 أمام نهضة بركان خسر لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، قبل أن يحقق الفوز بنفس النتيجة في القاهرة، ليحسم اللقب عبر ركلات الترجيح.



وتكرر النهائي ذاته في نسخة 2024 أمام نهضة بركان أيضاً وتمكن الزمالك من التتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه رغم خسارته ذهاباً بنتيجة 2-1، بعدما انتصر إياباً بهدف دون مقابل.



موعد إياب نهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

