أمريكا: سنسهل إجراء محادثات مكثفة بين لبنان وإسرائيل

كتب : وكالات

09:50 م 08/05/2026

إسرائيل ولبنان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 مايو الجاري.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي سينخرطان في مناقشات تهدف إلى الدفع قدمًا نحو اتفاق شامل للسلام والأمن.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، أن المناقشات ستعمل على بناء إطار عمل لترتيبات سلام وأمن دائمة، واستعادة سيادة لبنان على أراضيه.
وأشارت إلى أن لبنان وإسرائيل التزما بالتعاطي مع المحادثات بناءً على مصالحهما، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على التوفيق بين الجانبين.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذه المناقشات تمثل "خطوة مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل".

إسرائيل لبنان وإسرائيل الخارجية الأمريكية محادثات لبنانية إسرائيلية

