رويترز: رصد تسرب نفطي قرب مركز تصدير جزيرة خرج الإيرانية

أظهرت صور أقمار صناعية هذا الأسبوع، وجود تسرب نفطي مشتبه به يغطي عشرات الكيلومترات المربعة من البحر قرب مركز النفط الرئيسي في إيران بجزيرة خرج، حسبما نقلت وكالة أنباء رويترز.

ويظهر التسرب المحتمل – على هيئة بقعة رمادية وبيضاء على سطح المياه – في المناطق الواقعة غرب الجزيرة التي يبلغ طولها 8 كيلومترات (5 أميال)، وذلك وفق صور التقطتها أقمار "كوبرنيكوس" الصناعية من نوع Sentinel-1 وSentinel-2 وSentinel-3 خلال الفترة بين 6 و8 مايو.



وقال ليون مورلاند، الباحث في مرصد النزاع والبيئة، إن "البقعة تبدو بصريًا متوافقة مع النفط"، مشيرًا إلى أنها تغطي مساحة تُقدّر بنحو 45 كيلومترًا مربعًا.

واتفق لويس جودارد، المؤسس المشارك لشركة "داتا ديسك" الاستشارية المتخصصة في المناخ والسلع، على أن الصور تُظهر على الأرجح بقعة نفطية، مرجحًا أنها قد تكون الأكبر منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران قبل نحو 70 يومًا.

ولم ترد القيادة العسكرية الأمريكية ولا بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف على طلبات التعليق بشأن هذه الصور.

ولا يزال سبب التسرب المحتمل ونقطة انطلاقه غير معروفين، بحسب مورلاند، الذي أشار إلى أن صور 8 مايو لم تُظهر دلائل على استمرار أي تسرب نشط.



وتُعد جزيرة خرج، حيث قالت القوات الأمريكية، إنها دمرت أهدافًا عسكرية خلال الحرب، مركزًا لنحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، والتي يتجه معظمها إلى الصين.

وتقول البحرية الأمريكية، إنها تفرض حصارًا على الموانئ الإيرانية لمنع ناقلات النفط من الدخول والخروج، في وقت شهدت فيه المنطقة اشتباكات بين القوات الأمريكية والإيرانية في الخليج.

وقد أدت الحرب أيضًا إلى احتجاز مئات السفن في الخليج، وتسببت في أكبر اضطراب عالمي لإمدادات النفط الخام، إضافة إلى تأثيرها على إمدادات المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال عالميًا.