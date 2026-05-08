ضبط أدوية ومستلزمات غير مرخصة داخل منشأة طبية بكفر الشيخ (صور)

كتب : إسلام عمار

09:53 م 08/05/2026
    سرنجات
    خلال فحص الادوية
    مستحضرات تجميل مخالفة
    جانب من مستحضرات التجميل المخالفة

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ حملات رقابية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وبمتابعة ميدانية من الدكتورة سمر عارف، في إطار إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وحماية صحة المواطنين.

حملات تفتيش موسعة على المنشآت الطبية

قادت إدارة العلاج الحر بالمديرية حملات تفتيشية موسعة استهدفت متابعة التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والطبية، والتأكد من سلامة الخدمات المقدمة للمرضى.
وشارك في الحملات عدد من مسؤولي المديرية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، في إطار التنسيق الرقابي المشترك.

ضبط مستحضرات وأجهزة غير مرخصة

أسفرت إحدى الحملات عن ضبط كميات من الأدوية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر داخل منشأة طبية خاصة، دون وجود فواتير أو تسجيلات رسمية معتمدة.
كما تم ضبط أجهزة ليزر طبية تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بالمخالفة للوائح المنظمة للعمل الطبي.

اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات

تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت المديرية استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وحماية صحة المواطنين.

حملات رقابية إدارة العلاج الحر منشآت غير مرخصة أخبار كفر الشيخ صحة كفر الشيخ

