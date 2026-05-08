أعلن الفنان أحمد سعد عن انفصاله للمرة الثالثة عن زوجته، ومديرة أعماله علياء البسيوني. وكشف عن تغيير إدارة أعماله، إذ كانت زوجته علياء بسيوني هي المسؤولة عن تنظيم أعماله خلال الفترة الماضية.

وكتب أحمد سعد عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام": "أم عيالي مش مديرة أعمالي، تغير إدارة الأعمال"، وقام بغلق التعليقات.

أحمد سعد يعلن انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة

أعلن الفنان أحمد سعد انفصاله عن زوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة، وكتب عبر صفحته الرسمية على "انستجرام": "نظرا للانفصال عن زوجتي السيدة علياء بسيوني للمرة الثالثة منذ ثلاثة أشهر، فأصبحت الآن غير مسؤولة عن إدارة أعمالي، وأني أقوم بإجراءات الطلاق من أم عيالي في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن إدارة الأعمال الجديدة خلال الأيام المقبلة".

أحمد سعد ينعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة

نعى الفنان أحمد سعد الفنان الراحل هاني شاكر، الذي وافته المنية يوم الأحد 3 مايو الجاري، عن عمر ناهز 74 عامًا بعد صراع مع المرض.

شارك سعد صورة تجمعه بهاني شاكر عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب:"والله فراقك صعب يا حبيبي..، أشهد الله أنك كنت خير الصاحب والأستاذ".

وأضاف: "اللهم اسكنه فسيح جناتك وبارك له في خير أعماله، وصبّر أهله وأحبابه.. اللي أنا منهم."

أحمد سعد يتصدر "يوتيوب" بـ3 أغنيات من "الألبوم الحزين"

تصدر الفنان أحمد سعد قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجاً على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد طرح أغاني "الألبوم الحزين".

وحصدت 3 من أغاني "الألبوم الحزين" التي طرحها أحمد سعد المراكز الثلاثة الأولى في القائمة؛ إذ حلت أغنية "أنا مش فاهمني" في المركز الأول، وحققت مليون و200 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية.

اقرأ أيضا:

انهيار مجدي البحيري من البكاء: أخويا الكبير مات واتبهدل في حياته

ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو