الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

0 0
21:45

ساسولو

الدوري الفرنسي

لانس

0 0
21:45

نانت

الزمالك بزيه الأساسي أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

07:57 م 08/05/2026 تعديل في 08:49 م
    الزمالك ارشيفية
    إصابات رباعي الزمالك
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحة
    حسام عبد المجيد من مباراة الزمالك وسموحة
    الزمالك
    الزمالك
    الزمالك وسموحة
    الزمالك
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمواجهة الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن الاتفاق على الزي الرسمي للفريقين خلال اللقاء المرتقب.


تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة


ويخوض الزمالك المباراة بزيه الأساسي التقليدي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، بينما يرتدي حارس مرمى الفريق الزي الأصفر الكامل.


وعلى الجانب الآخر، يظهر اتحاد العاصمة بالقميص الأحمر والأسود مع الشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرماه الزي البنفسجي.


وشهد الاجتماع الفني حضور عدد من ممثلي الزمالك يتقدمهم محمد حسن "تيتو" المدير الإداري للفريق والدكتور محمد شوقي نائب رئيس الجهاز الطبي، إلى جانب باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات.


موعد مواجهتي الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية


ويستضيف ملعب 5 يوليو بالجزائر مواجهة الذهاب التي تنطلق في العاشرة مساء غد السبت، بينما تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو الجاري على ستاد استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءً.

الزمالك اتحاد العاصمة كأس الكونفدرالية الأفريقية

كيف يفكر الأهلي في مستقبل الأجانب للموسم الجديد؟ .. تفاصيل
