الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

يتصدرها مهاجم الريال.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل النهائي المرتقب

كتب : محمد الميموني

01:56 م 07/05/2026
    كليان امبابي
    هالاند
    كأس دور أبطال أوروبا
    هاري كين

حجز فريق باريس سان جيرمان مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، بعد تفوقه على بايرن ميونخ في إياب نصف النهائي، في مواجهة قوية حسمت بطاقة العبور للمباراة النهائية.

وفي الجانب الآخر، تأهل أرسنال إلى النهائي بعد فوزه على أتلتيكو مدريد، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع باريس سان جيرمان في نهائي البطولة.

ويتصدر النجم كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، جدول ترتيب هدافي البطولة رغم خروج فريقه من المنافسات، بعدما سجل 15 هدفًا حتى الآن.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1- كيليان مبابي (ريال مدريد): 15 هدفًا
2- هاري كين (بايرن ميونخ): 14 هدفًا
3- خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان): 10 أهداف
4- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 10 أهداف
5- أنتوني جوردون (نيوكاسل): 10 أهداف
6- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 8 أهداف

شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
3 ملاعب مختلفة.. مصراوي يكشف خطة رابطة الأندية لحل أزمة تسليم درع الدوري
بدون مجهود مرهق.. تمرين بسيط يحسن اللياقة ويحرق الدهون
استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة
