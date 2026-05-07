حجز فريق باريس سان جيرمان مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، بعد تفوقه على بايرن ميونخ في إياب نصف النهائي، في مواجهة قوية حسمت بطاقة العبور للمباراة النهائية.

وفي الجانب الآخر، تأهل أرسنال إلى النهائي بعد فوزه على أتلتيكو مدريد، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع باريس سان جيرمان في نهائي البطولة.

ويتصدر النجم كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، جدول ترتيب هدافي البطولة رغم خروج فريقه من المنافسات، بعدما سجل 15 هدفًا حتى الآن.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1- كيليان مبابي (ريال مدريد): 15 هدفًا

2- هاري كين (بايرن ميونخ): 14 هدفًا

3- خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان): 10 أهداف

4- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 10 أهداف

5- أنتوني جوردون (نيوكاسل): 10 أهداف

6- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 8 أهداف

