كشفت الفنانة منة عرفة عن استعداداتها للاحتفال بعيد ميلادها، ونشرت صورا من كواليس تحضيراتها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت منة عرفة في إحدى الغرف وهي تضع مكياجا استعدادا لحفل عيد الميلاد وكتبت على الصور: "ترقبوا إطلالة عيد ميلاد ساحرة".

وعلق الجمهور على الصور وجاءت التنعليقات كالتالي: "سيلينا جوميز النسخة المصري، عملتي في وشك كده ليه؟، كفاية تجميل بقى، كنتي الأول احلى، منوره الدنيا كلها يا منه بنت الاصول المحترمة، جميله اوي، خرافي، عيد ميلاد سعيد، واو".

اخر مشاركات منة عرفة الفنية

كانت آخر مشاركات منة عرفة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حاصلة في كايرو" الذي عرض بشهر فبراير الماضي.

هو مسلسل درامي يجسد قصة امرأة وابنتها في القاهرة عبر حقبتين زمنيتين، إذ تتداخل حياتهما مع التحولات الاجتماعية والشخصية التي تفرضها المدينة والوقت.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سهيلة معلم، محمد خساني، عايدة رياض، محمد الصاوي، يمان السيد، تأليف أحمد صبحي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

أعمال تنتظر عرضها منة عرفة قريبا

تشارك الفنانة منة عرفة في مسلسل "لعدم كفاية الأدلة" ويشاركها البطولة كل من سهر الصايغ، محمد ثروت، جوري بكر، محمود عبد المغني، تأليف شادي أسعد وإبراهيم ربيع، إخراج أحمد حسن.

اقرأ أيضا:

انهيار مجدي البحيري من البكاء: أخويا الكبير مات واتبهدل في حياته

ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو



