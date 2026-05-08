الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

ثنائي مصري ينضم إلى بورتو البرتغالي.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

06:20 م 08/05/2026

ثنائي زد

يستعد ثنائي زد كريم جمعة وعمر طالب مواليد 2008، لخوض تجربة جديدة في مشوارهما الكروي، وذلك من خلال قضاء فترة معايشة تستمر لمدة أسبوعين داخل نادي إف سي بورتو البرتغالي.


معلومات عن ثنائي زد


ويبلغ كريم جمعة 17 عاماً ويلعب بمركز الجناح الأيمن، بينما يبلغ عمر طالب 18 عاماً ويلعب في مركز الوسط المدافع.


وتسعي إدارة زد من خلال هذه الخطوة إلى تطوير عناصر قطاع الناشئين بتوفير فرص الاحتكاك الخارجي واكتساب الخبرات الأوروبية، بما يسهم في إعداد اللاعبين بالشكل الأمثل لمستقبلهم الكروي.


ويذكر أن عمر خضر لاعب زد السابق انضم إلى أستون فيلا في صيف 2024 وخاض عدة مباريات مع فرق الأكاديمية تحت 19 وتحت 21 عاما.


موعد مباراة زد المقبلة


وفي سياق آخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد مواجهة هامة وقوية أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 10 مايو الجاري، وذلك في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025-2026.

