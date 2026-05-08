بعد غياب 12 عاما.. هل تصبح شاكيرا تميمة حظ منتخب إسبانيا في المونديال؟

تعود المغنية الكولومبية شاكيرا للظهور من جديد في كأس العالم، بعد غياب 12 عاما، منذ ظهورها الأخير في مونديال البرازيل 2014، عندما قدمت أغنية La La La في حفل الختام.

أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026

أعلنت شاكيرا إطلاق أغنية جديدة باسم "داي داي"، لتكون الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026، الذي يتبقى على انطلاق 33 يوما.

ونشرت شاكيرا مقطع فيديو مسجل لها في ملعب ماراكانا الشهير، حيث ظهرت محاطة بكرات القدم والراقصين والإشارات البصرية لكأس العالم أثناء أدائها لأجزاء من الأغنية.

وكتبت شاكيرا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها: "من ملعب ماراكانا، إليكم أغنية "داي داي"، الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026. ستصدر في 14 مايو نحن جاهزون".

شاكيرا وكأس العالم

تعتبر شاكيرا الفنانة الأكثر ارتباطا بأغاني كأس العالم، فظهرت لأول مرة في مونديال ألمانيا 2006، عندما غنت Hips Don’t Lie، وفي عام 2010 رسخت مكانتها بأغنية "واكا واكا" لمونديال جنوب أفريقيا.

وفي كأس العالم 2014 بالبرازيل، قدمت شاكيرا أغنية La La La، وكان هذا المونديال الأخير الذي ظهرت فيه.

هل تصبح شاكيرا تميمة حظ منتخب إسبانيا؟

مع عودة شاكيرا للمونديال، تتجه الأنظار نحو منتخب حقق لقب كأس العالم لأول مرة في تاريخه، تحت أنظار الكولومبية في مونديال 2010.

ففي كأس العالم 2010، فاز منتخب إسبانيا باللقب لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على منتخب هولندا، بهدف قاتل في الدقيقة 116، سجله أندريس إنييستا.

ومنذ مونديال 2010، لم يحقق منتخب إسبانيا اللقب، ففي نسخة 2014 خرج من دور المجموعات، وفي 2018 ودع البطولة من دور الـ16، وفي مونديال قطر ودع البطولة من نفس الدور بالهزيمة من المغرب بركلات الترجيح.

وفي مونديال 2026، يبحث منتخب إسبانيا عن اللقب الثاني في مسيرته، في مجموعة تضم منتخبات كاب فيردي، السعودية وأوروجواي.

