حجز فريق باريس سان جيرمان مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، بعد فوزه على نظيره بايرن ميونخ في إياب نصف النهائي، في مواجهة قوية جمعت الفريقين مساء الأربعاء.

وانتهت مباراتا الذهاب والإياب بتفوق الفريق الباريسي بنتيجة إجمالية 6-5، ليحسم تأهله إلى المباراة النهائية عن جدارة.

في المقابل، نجح فريق أرسنال في بلوغ النهائي بعد فوزه على أتلتكو مدريد بمجموع 2-1 في نصف النهائي، ليضرب موعدًا تاريخيًا مع باريس سان جيرمان.

أول نهائي يجمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وتُعد هذه المواجهة هي الأولى من نوعها التي تجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، في حدث تاريخي مرتقب لعشاق الكرة الأوروبية.

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أوروبا

سبق أن التقى الفريقان في 5 مناسبات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث حقق باريس سان جيرمان الفوز في مباراتين، مقابل انتصار وحيد لأرسنال، بينما حسم التعادل مواجهتين بينهما، ما يعكس تقارب المستوى بين الفريقين قبل النهائي المنتظر.

