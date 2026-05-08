قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسكندرية، حبس صاحب محل مصوغات ونجله لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاستيلاء على أموال مواطنين بدعوى الاستثمار في الذهب.

بداية الواقعة وبلاغات الضحايا

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة قسم شرطة منتزه ثالث بلاغات من عدد من المواطنين، تفيد بتعرضهم للنصب من مالك محل مصوغات بمنطقة الفلكي.

وأفاد المبلغون أن المتهم كان يوهمهم بتشغيل أموالهم في تجارة الذهب مقابل أرباح مالية، قبل أن يمتنع عن رد الأموال أو تسليم المشغولات المتفق عليها.

التحريات وضبط المتهمين

أجرت الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة أكدت صحة البلاغات، وتوصلت إلى قيام صاحب المحل ونجله بجمع مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين بمنطقة الفلكي شرق الإسكندرية.

اعترافات وقرار النيابة

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، وتم عرضهما على جهات التحقيق التي قررت حبسهما احتياطيًا لاستكمال التحقيقات، مع استمرار فحص حجم المبالغ المستولى عليها وعدد الضحايا.