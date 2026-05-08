إعلان

مصر تدين اعتداء إيران على الإمارات وتؤكد التضامن الكامل معها

كتب : وكالات

07:51 م 08/05/2026 تعديل في 08:47 م

الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات، وأسفرت عن وقوع 3 إصابات متوسطة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الجمعة، إن استمرار وتكرار الاعتداءات الإيرانية يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الإمارات.

وأوضحت الخارجية، أن الاعتداءات الإيرانية على الإمارات تعد خرقا صريحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونه تهديداً مباشراً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت الخارجية أن التصعيد مرفوضا ويفوق كافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.
وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.

اعتداءات إيرانية على الإمارات

تجدّدت في وقت مبكّر من صباح اليوم الجمعة، الاعتداءات على الإمارات بصواريخ ومسيّرات، حيث أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها قادمة من إيران، قبل أن تؤكد لاحقاً أنها أسفرت عن 3 إصابات متوسطة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، إن "الدفاعات الجوية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران"، وأضافت الوزارة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيّرة".
وتابعت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت، اليوم الجمعة، مع صاروخَين باليستيَّين وثلاث طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ما أسفر عن ثلاث إصابات متوسطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر والإمارات إيران حرب إيران الخارجية المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا تقول أرقام الزمالك في نهائيات كأس الكونفدرالية؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا تقول أرقام الزمالك في نهائيات كأس الكونفدرالية؟
في يومه العالمي.. 8 معلومات لا تعرفها عن الحمار ستغير نظرتك له
علاقات

في يومه العالمي.. 8 معلومات لا تعرفها عن الحمار ستغير نظرتك له
أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
أخبار مصر

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
شئون عربية و دولية

​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
7 أسباب تجعل شغفك يختفي بسرعة.. منها الخوف من الفشل
نصائح طبية

7 أسباب تجعل شغفك يختفي بسرعة.. منها الخوف من الفشل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب في حرب إيران؟