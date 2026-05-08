مصر تدين اعتداء إيران على الإمارات وتؤكد التضامن الكامل معها

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات، وأسفرت عن وقوع 3 إصابات متوسطة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الجمعة، إن استمرار وتكرار الاعتداءات الإيرانية يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الإمارات.

وأوضحت الخارجية، أن الاعتداءات الإيرانية على الإمارات تعد خرقا صريحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونه تهديداً مباشراً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية أن التصعيد مرفوضا ويفوق كافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.

اعتداءات إيرانية على الإمارات

تجدّدت في وقت مبكّر من صباح اليوم الجمعة، الاعتداءات على الإمارات بصواريخ ومسيّرات، حيث أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها قادمة من إيران، قبل أن تؤكد لاحقاً أنها أسفرت عن 3 إصابات متوسطة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، إن "الدفاعات الجوية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران"، وأضافت الوزارة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيّرة".

وتابعت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت، اليوم الجمعة، مع صاروخَين باليستيَّين وثلاث طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ما أسفر عن ثلاث إصابات متوسطة.