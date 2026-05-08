الكويت والأردن تدينان الاعتداءات الإيرانية على الإمارات

كتب : وكالات

09:42 م 08/05/2026

أدانت كل من الكويت والأردن، في بيانين منفصلين، اليوم الجمعة، الاعتداءات الإيرانية على الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الأردن، إدانته الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص، مشددًا على رفضه واستنكاره لهذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة الإمارات الشقيقة وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، إن الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وفي السياق ذاته، أعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الإمارات باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.
وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان، أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، وتصعيدًا مرفوضًا يقوض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الكويت تضامنها الكامل مع الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

