من رونالدينيو إلى ميسي.. كيف صنع باريس سان جيرمان هويته؟

كتب باريس سان جيرمان الفرنسي، فصلا جديدا في مسيرته، بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية على التوالي، عقب تعادل مثير مع بايرن ميونخ، ليصبح مجموع المباراتين 6-5.

وأصبح باريس سان جيرمات النادي رقم 12 الذي يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في نسختين متتاليتين، لينضم لعمالقة أوروبا.

حكاية نادي باريس سان جيرمان

بدأت القصة في عام 2011، عندما استحوذت شركة قطر للاستثمارات الرياضية عليه، وأصبح باريس سان جيرمان أول ناد فرنسي يحقق الثلاثية القارية التاريخية في موسم 2024–25، بعدما فاز بلقب الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا.

ولكن قبل الاستحواذ، تأسس فريق الرجال في باريس سان جيرمان في 12 أغسطس 1970 بعد دمج ناديي باريس إف سي وستاد سان جيرمان.

ووفقا للموقع britannica، في عام 1972 انقسم الكيان الناتج عن الاندماج إلى ناديين من جديد، إلى باريس سان جيرمان وباريس إف سي الذي أعيد تأسيسه، قيل أن هبط باريس سان جيرمان إلى الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي، لكن بحلول عام 1974 عاد النادي إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي الثمانينيات والتسعينيات بدأ النادي في مرحلة جديدة، وضم لاعبين بارزين مثل الجزائري مصطفى دحلب والمدافع الفرنسي جان-مارك بيليورجيه، وفاز باريس بأول لقب له في كأس فرنسا موسم 1981–82.

وفي 1982 انضم لاعب الوسط البوسني سافيت سوسيتش، وكان له دور كبير في التتويج بكأس فرنسا 1982–83، وحتى موسم 2024–25 فاز النادي بالبطولة 16 مرة.

وحصد باريس سان جيرمان أول لقب دوري له في موسم 1985–86، وفي التسعينيات برز النجم الليبيري جورج وياه، كما فاز الفريق بلقب الدوري الثاني في 1993–94، وأول لقب أوروبي له وهو كأس أبطال الكؤوس الأوروبية عام 1995–96.

عصر النجوم في باريس سان جيرمان

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لفت البرازيلي رونالدينيو والبرتغالي باوليتا الأنظار بأدائهما، ومن أبرز إنجازات تلك الفترة الفوز بكأس فرنسا عامي 2004 و2006، رغم تراجع نتائج الفريق محليًا واقترابه من الهبوط في موسم 2007–08.

وبعد استحواذ قطر على النادي في 2011، بدأ مشروع ضخم لإعادة بناء الفريق، وتم التعاقد مع نجوم كبار مثل، زلاتان إبراهيموفيتش (2012)، ديفيد بيكهام (2013)، إدينسون كافاني (2013)، ماركينيوس (2013).

عصر مبابي ونيمار وميسي

في 2017 انضم كيليان مبابي ونيمار إلى باريس سان جيرمان، وقادا الفريق إلى 3 ألقاب دوري متتالية 2017-2018، 2018-2019، 2019-2020.

وفي 2020 وصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خسر أمام بايرن ميونخ، وفي العام التالي انضم ليونيل ميسي للفريق، ليشكل مع نيمار ومبابي ثلاثيًا تاريخيًا، وقاد الفريق للفوز بلقبين إضافيين في الدوري 2021–22 و2022–23.

باريس سان جيرمان.. مرحلة ما بعد النجوم والإنجاز الأوروبي

بعد رحيل نيمار وميسي في 2023، ثم مغادرة مبابي بعد موسم 2023–24، استمر النادي في إنجازاته، وتولى المدرب الإسباني لويس إنريكي قيادة الفريق عام 2023، وغير فلسفة اللعب من الاعتماد على النجوم إلى أسلوب جماعي.

وبقيادة لاعبين مثل عثمان ديمبيلي وديسيريه دويه، فاز باريس سان جيرمان بالثلاثية التاريخية في موسم 2024–25، وخسر الفريق نهائي كأس العالم للأندية 2025 أمام تشيلسي، ثم توج بكأس السوبر الأوروبي في 2025.

