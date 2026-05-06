تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب : نهي خورشيد

09:50 م 06/05/2026
    بايرن ميونخ (1)
    بايرن ميونخ
    بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان
    بايرن ميونخ (2)
    بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (5)
    بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (6)
    بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (2)
    بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (7)
    بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (4)
    بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (3)
    بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (1)

يستضيف بايرن ميونخ نادي باريس سان جيرمان في مباراة الإياب اليوم، من منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك على ملعب أليانز.

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان اليوم

ويدخل البايرن اليوم بتشكيل مكون من؛ مانويل نوير- جوسيب ستانيسيتش- دايوت أوباميكانو-جوناثان تاه- كونراد لايمر-كيميتش- ألكسندر بافلوفيتش-مايكل أوليز- جمال موسيالا-لويس دياز-هاري كين.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس؛ كيم مين جاي، ليون جوريسكا-نيكولاس جاكسون-ألفونسو ديفيز-توم بيشوف-هيروكي إيتو-رافاييل جيريرو-زفن أولرايش-يوناس أوربيج-لينارت كارل.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبارين ميونخ

وتقام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 على بايرن ميونخ.

