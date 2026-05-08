الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

0 0
21:45

ساسولو

الدوري الفرنسي

لانس

0 0
21:45

نانت

بورنموث يستبعد لاعبه بسبب رسائل مثيرة مع فتاة قاصر

كتب : نهي خورشيد

09:39 م 08/05/2026

أليكس خيمينيز

استبعد نادي بورنموث الظهير الإسباني أليكس خيمينيز من قائمة الفريق لمواجهة فولهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتشار أنباء تفيد بإرساله رسائل لفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً


بيان بورنموث بشأن استبعاد خيمينيز


وأكد بورنموث في بيانه الرسمي الصادر اليوم الجمعة أنه على علم بالمنشورات المتعلقة بلاعبه، مشيراً إلى أن النادي يدرك خطورة الأمر ويجري تحقيقاً في الوقت الحالي للكشف عن ملابسات الواقعة مع التأكيد على عدم الإدلاء بأي تعليقات إضافية في الوقت الراهن.


ومن جانبه، علق أندوني إيراولا المدير الفني لبورنموث على الأزمة خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، مؤكداً أن النادي سيواصل التحقيقات لمعرفة ما حدث بالفعل قبل اتخاذ أي خطوات، معرباً عن أمله في ألا تكون الاتهامات المتداولة صحيحة.

وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمحادثات بين خيمينيز مع فتاة قاصر، بالإضافة إلى صورة له من داخل سيارته مع تعليق يحمل إيحاءات.


ارقام خيمينيز مع بورنموث


والجدير بالذكر أن خيمينيز أنضم إلى صفوف بورنموث في سبتمبر الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة، شارك مع الفريق الإنجليزي في 32 مباراة وسجل هدفاً وحيداً خلال الفوز على ليفربول بنتيجة 3-2.

في يومه العالمي.. 8 معلومات لا تعرفها عن الحمار ستغير نظرتك له
مصطفى حسني وحسام غالي..عماد زيادة يحتفل بزفاف ابنة شقيقه - صور
7 أسباب تجعل شغفك يختفي بسرعة.. منها الخوف من الفشل
"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
رويترز: رصد تسرب نفطي قرب مركز تصدير جزيرة خرج الإيرانية
