مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألمانيا

1 1
21:45

إيرلندا الشمالية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

2 0
21:45

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

0 4
21:45

إسبانيا

جميع المباريات

إعلان

لم ترصدها الكاميرات.. لقطة خاصة بين صلاح وتريزيجيه في مران المنتخب - فيديو

10:15 م الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    صلاح وتريزيجيه في مران المنتخب
  • عرض 5 صورة
    صلاح وتريزيجيه في مران المنتخب (5)
  • عرض 5 صورة
    صلاح وتريزيجيه في مران المنتخب
  • عرض 5 صورة
    صلاح وتريزيجيه في مران المنتخب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

شهد مران منتخب مصر لقطة طريفة بين النجم محمد صلاح وزميله محمود حسن تريزيجيه، حيث التقطت عدسات الكاميرا المتواجدة في الملعب لحظة قيام صلاح بممازحة تريزيجيه خلال التدريبات الجماعية، وظهر وهو يركله أثناء المران.

وكان هذا قبل مواجهة المنتخب الإثيوبي، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وانتهت بفوز منتخب مصر بهدفين دون رد.

بهذا الانتصار، حافظ منتخب الفراعنة على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب إثيوبيا عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينافاسو

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تريزيجيه محمد صلاح مران المنتخب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان