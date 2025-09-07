القاهرة - مصراوي

شهد مران منتخب مصر لقطة طريفة بين النجم محمد صلاح وزميله محمود حسن تريزيجيه، حيث التقطت عدسات الكاميرا المتواجدة في الملعب لحظة قيام صلاح بممازحة تريزيجيه خلال التدريبات الجماعية، وظهر وهو يركله أثناء المران.

وكان هذا قبل مواجهة المنتخب الإثيوبي، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وانتهت بفوز منتخب مصر بهدفين دون رد.

بهذا الانتصار، حافظ منتخب الفراعنة على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب إثيوبيا عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينافاسو

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات.