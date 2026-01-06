مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

"أفضل لاعب".. ميدو يشيد بأداء نجم منتخب مصر في مباراة بنين

كتب : نهي خورشيد

05:00 ص 06/01/2026
  عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    مصر وبنين (3) (1)
  • عرض 16 صورة
    مصر وبنين (4) (1)
  • عرض 16 صورة
    مصر وبنين (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    مصر وبنين (2) (1)
  • عرض 16 صورة
    مصر وبنين (24) (1)
  • عرض 16 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (2)
  • عرض 16 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (3)
  • عرض 16 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (4)
  • عرض 16 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (1)
  • عرض 16 صورة
    مصر وبنين (5) (1)
  • عرض 16 صورة
    مصر وبنين (6) (1)
  • عرض 16 صورة
    مصر وبنين (7) (1)
  • عرض 16 صورة
    مصر وبنين (9) (1)
  • عرض 16 صورة
    مصر وبنين (23) (1)
  • عرض 16 صورة
    مصر وبنين (15) (1)

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الكرة الأفريقية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن المنتخبات أصبح لديها وعي تكتيكي أكبر، وهو ما جعل المباريات أكثر صعوبة مقارنة بالماضي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "المنتخبات التي كان يتم الفوز عليها بسهولة سابقاً لم تعد كذلك، وأفضل مباراة قدمها منتخب مصر مؤخراً كانت أمام جنوب أفريقيا".

كما أشاد ميدو بأداء ياسر إبراهيم، واصفاً إياه بأنه أفضل لاعب في مباراة مصر أمام بنين.

وأشار نجم الأبيض السابق إلى أن من أبرز الإيجابيات في اللقاء كانت مشاركة محمد صلاح وتسجيله الهدف، مما أعطى الفراعنة دفعة معنوية كبيرة.

ميدو مصر وبنين منتخب مصر ياسر إبراهيم

"بعد إصابته بالصليبي".. هل يحق لمنتخب مصر استدعاء لاعب بدلا من محمد حمدي؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد إصابته بالصليبي".. هل يحق لمنتخب مصر استدعاء لاعب بدلا من محمد حمدي؟
" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
مصراوي ستوري

" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
مصراوي ستوري

زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
أخبار مصر

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026