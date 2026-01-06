أول تعليق من مصطفى شوبير بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الكرة الأفريقية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن المنتخبات أصبح لديها وعي تكتيكي أكبر، وهو ما جعل المباريات أكثر صعوبة مقارنة بالماضي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "المنتخبات التي كان يتم الفوز عليها بسهولة سابقاً لم تعد كذلك، وأفضل مباراة قدمها منتخب مصر مؤخراً كانت أمام جنوب أفريقيا".

كما أشاد ميدو بأداء ياسر إبراهيم، واصفاً إياه بأنه أفضل لاعب في مباراة مصر أمام بنين.

وأشار نجم الأبيض السابق إلى أن من أبرز الإيجابيات في اللقاء كانت مشاركة محمد صلاح وتسجيله الهدف، مما أعطى الفراعنة دفعة معنوية كبيرة.