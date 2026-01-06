أول تعليق من مصطفى شوبير بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

توضيح من بعثة مصر في المغرب حول مشادة حسام حسن

علق مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، على تأهل الفراعنة إلى ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد الفوز على بنين في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا بالمغرب.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة له رفقة أحمد فتوح عقب نهاية مباراة المنتخب وبنين وكتب: "إن شاء الله اللي جاي كله خير".

وتمكن منتخب مصر من التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على بنين أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي سياق متصل ينتظر المنتخب الوطني، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

😃🇪🇬✌🏻 ان شاء الله اللي جاي كله خير pic.twitter.com/pRCezS1Lec — Mostafa Shobier (@oufashobeir) January 5, 2026

