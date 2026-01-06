مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

02:46 ص 06/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 15 صورة
    مصطفى شوبير من عمليات الإحماء قبل مباراة الجيش الملكي
  • عرض 15 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 15 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 15 صورة
    احتفال مصطفى شوبير أمام كاب فيردي (1)
  • عرض 15 صورة
    تألق مصطفى شوبير في ركلات الترجيح (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى شوبير يمنح قميصه للجماهير (1)
  • عرض 15 صورة
    سجود مصطفى شوبير (1)
  • عرض 15 صورة
    تألق مصطفى شوبير في ركلات الترجيح (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى شوبير يتصدى لركلات الترجيح أمام كاب فيردي
  • عرض 15 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 15 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 15 صورة
    مصطفى شوبير يتصدى لركلات الترجيح أمام كاب فيردي
  • عرض 15 صورة
    مصطفى شوبير يتصدى لركلات الترجيح أمام كاب فيردي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، على تأهل الفراعنة إلى ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد الفوز على بنين في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا بالمغرب.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة له رفقة أحمد فتوح عقب نهاية مباراة المنتخب وبنين وكتب: "إن شاء الله اللي جاي كله خير".

وتمكن منتخب مصر من التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على بنين أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي سياق متصل ينتظر المنتخب الوطني، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

"بموافقة".. اتحاد الكرة يوضح كواليس تصريحات صلاح بعد مواجهة بنين

أول تعليق من زوجة ياسر إبراهيم على هدفه في مرمى منتخب بنين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى شوبير منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وبنين مباراة مصر وبنين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
تركي آل الشيخ يكشف عن طرح تذاكر إضافية لحدث "WWE Smackdown" في موسم الرياض
زووم

تركي آل الشيخ يكشف عن طرح تذاكر إضافية لحدث "WWE Smackdown" في موسم الرياض
نشرة التوك شو| سؤال برلماني عن "سفريات الوزراء" ومنخفض جوي وشيك يضرب البلاد
أخبار مصر

نشرة التوك شو| سؤال برلماني عن "سفريات الوزراء" ومنخفض جوي وشيك يضرب البلاد
أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا
مصراوي ستوري

أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا

كيف يؤثر مرض السكري على صحة القلب؟
نصائح طبية

كيف يؤثر مرض السكري على صحة القلب؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026