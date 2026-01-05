مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

4 0
21:00

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 1
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

جميع المباريات

إعلان

ملخص مباراة نيجيريا وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

09:16 م 05/01/2026 تعديل في 11:11 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مباراة منتخب نيجيريا وتنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية (5)
  • عرض 3 صورة
    منتخب نيجيريا بالأحذية النباتية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب نيجيريا فوزا كبيرا، على حساب نظيره منتخب موزمبيق، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز ضمن منتخب نيجيريا، الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كمأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب نيجيريا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: برايت أوساي، سيمي أجايي، برونو أونيمايتشي، كالفن باسي

خط الوسط: ويلفريد نديدي، فرانك أونيكا، أليكس أووبي، أكور أدامز

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين.

أبرز أحداث مباراة نيجيريا وموزمبيق:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 2: تسديدة من لاعب نيجيريا يتصدى لها حارس مرمى موزمبيق

الدقيقة 10: رأسية من لاعب منتخب نيجيريا يتصدى لها حارس مرمى موزمبيق

الدقيقة 20: لوكمان يحرز الهدف الأول لنيجيريا في مرمى منتخب موزمبيق

الدقيقة 25: فيكتور أوسيمين يسجل الهدف الثاني لنيجيريا في مرمى موزمبيق

الدقيقة 36: تسديدة قوية من لاعب منتخب نيجيريا تخرج أعلى مرمى موزمبيق

الدقيقة 38: نديدي يسجل الهدف الثالث لنيجيريا في مرمى موزمبيق

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: تسديدة قوية من لاعب منتخب نيجيريا ولكنها تمر بجوار مرمى موزمبيق

الدقيقة 63: عرضية من لاعب نيجيريا يبعدها دفاع منتخب موزمبيق

الدقيقة 66: تسديدة قوية من لاعب نيجيريا يتصدى لها حارس مرمى موزمبيق

الدقيقة 75: أكور آدامز يسجل الهدف الرابع لمنتخب نيجيريا في مرمى موزمبيق

الدقيقة 89: تسديدة من لاعب نيجيريا وتمر أعلى المرمى

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت ضائع

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب نيجيريا كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية نيجيريا وموزمبيق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على بنين
رياضة عربية وعالمية

أول رد فعل من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على بنين
سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
أخبار المحافظات

سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
دخلا الحمام معًا وخرجا جثتين.. المشهد الأخير في حياة شاب وفتاة بالتجمع
حوادث وقضايا

دخلا الحمام معًا وخرجا جثتين.. المشهد الأخير في حياة شاب وفتاة بالتجمع
15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
مصراوى TV

15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
عمرو أديب: الموقف المصري السعودي واضح.. رفض التقسيم والدويلات في المنطقة
أخبار مصر

عمرو أديب: الموقف المصري السعودي واضح.. رفض التقسيم والدويلات في المنطقة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026