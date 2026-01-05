ملخص مباراة نيجيريا وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

حقق منتخب نيجيريا فوزا كبيرا، على حساب نظيره منتخب موزمبيق، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز ضمن منتخب نيجيريا، الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كمأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب نيجيريا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: برايت أوساي، سيمي أجايي، برونو أونيمايتشي، كالفن باسي

خط الوسط: ويلفريد نديدي، فرانك أونيكا، أليكس أووبي، أكور أدامز

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين.

أبرز أحداث مباراة نيجيريا وموزمبيق:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 2: تسديدة من لاعب نيجيريا يتصدى لها حارس مرمى موزمبيق

الدقيقة 10: رأسية من لاعب منتخب نيجيريا يتصدى لها حارس مرمى موزمبيق

الدقيقة 20: لوكمان يحرز الهدف الأول لنيجيريا في مرمى منتخب موزمبيق

الدقيقة 25: فيكتور أوسيمين يسجل الهدف الثاني لنيجيريا في مرمى موزمبيق

الدقيقة 36: تسديدة قوية من لاعب منتخب نيجيريا تخرج أعلى مرمى موزمبيق

الدقيقة 38: نديدي يسجل الهدف الثالث لنيجيريا في مرمى موزمبيق

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: تسديدة قوية من لاعب منتخب نيجيريا ولكنها تمر بجوار مرمى موزمبيق

الدقيقة 63: عرضية من لاعب نيجيريا يبعدها دفاع منتخب موزمبيق

الدقيقة 66: تسديدة قوية من لاعب نيجيريا يتصدى لها حارس مرمى موزمبيق

الدقيقة 75: أكور آدامز يسجل الهدف الرابع لمنتخب نيجيريا في مرمى موزمبيق

الدقيقة 89: تسديدة من لاعب نيجيريا وتمر أعلى المرمى

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت ضائع

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة