"النتيجة لا تعبر عن الأداء".. كيف علقت صحف بنين على الهزيمة من منتخب مصر؟

توضيح من بعثة مصر في المغرب حول مشادة حسام حسن

حقق منتخب مصر فوزا هاما اليوم الإثنين الموافق 5 يناير الجاري، على حساب نظيره منتخب بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

وبهذا الفوز ضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور المقبل من كأس أمم أفريقيا، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

وعلى الرغم من فوز المنتخب الوطني وصعوده إلى الدور المقبل من البطولة، إلا أن المنتخب الوطني تلقى صدمة كبيرة، بعد إعلان خبر إصابة محمد حمدي الظهير الأيسر للفراعنة بقطع في الرباط الصليبي.

ومع إعلان خبر إصابة محمد حمدي وتأكد غيابه عن باقي مباريات البطولة، بدأت التساؤلات حول إمكانية استدعاء لاعب بدلا منه في البطولة، خلال الفترة المقبلة.

وتنص الفقرة الثانية في المادة رقم 72، في اللائحة الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا، أنه لا يحق لأي منتخب استبدال أي لاعب تم ضمه للقائمة النهائية بالبطولة، إلا حال وجود تقرير يؤكد إصابة اللاعب بإصابة خطيرة قبل بداية المباراة ب 24 ساعة وهو ما لا ينطبق على حالة محمد حمدي الحالية.

وطبقا للوائح البطولة لا يحق للمنتخب المصري، استدعاء أي لاعب بدلا من محمد حمدي، الذي انتهى مشواره مع الفراعنة في البطولة بشكل رسمي.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

وينتظر منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أقرأ أيضًا:

"النتيجة لا تعبر عن الأداء".. كيف علقت صحف بنين على الهزيمة من منتخب مصر؟

أول رد فعل من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على بنين