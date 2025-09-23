كيف تفاعل مستخدمو آبل مع عيوب سلسلة آيفون 17 الجديدة؟

3 عيوب خطيرة تظهر في آيفون 17 بعد أيام من الإطلاق "صور"

مع بداية طرح هواتف سلسلة آيفون 17 الجديدة في متاجر "أبل" نهاية الأسبوع الماضي، لاحظ مستخدمون أن بعض الطرازات معرضة للخدش بسهولة، خاصة ذات الألوان الداكنة مثل الأزرق الداكن، نتيجة الهيكل الجديد المصنوع من الألومنيوم المؤكسد.

وبحسب تقرير لموقع "Mashable" ، أطلق المستخدمون على هذه الأزمة اسم "Scratchgate"، في إشارة إلى موجة الشكاوى التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حول سهولة تعرض طرازات آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس للخدوش.

خلال 24 ساعة من الإطلاق فقط، بدأ المتسوقون في مشاركة صور تظهر خدوشا على الألومنيوم بمجرد وضع الهاتف في جيب واحد مع عملات معدنية أو مفاتيح.

وتظهر الخدوش طبقة الألومنيوم الفضية أسفل السطح المؤكسد، ما يخلق تباينا كبيرا مع الألوان الداكنة أو البرتقالية الزاهية.

ويشبه الأمر الغلاف الخارجي لحلوى الـ"M&M"؛ بمجرد خدش الطبقة العلوية يظهر ما تحتها من ألومنيوم عادي.

ويشير التقرير إلى أن التصميم الجديد لنتوء الكاميرا في طرازي برو جاء بزاوية حادة بدلا من الحافة المائلة السابقة، ما جعل النتوء أكثر عرضة للتقشير والخدوش، بل وحتى التشقق، وهي مشكلة لا يمكن إصلاحها بسهولة لدى المستخدم العادي.

الجدير بالذكر أن هاتف آيفون إير الجديد فائق النحافة لم يتأثر بالمشكلة ذاتها، نظرا لاستخدام هيكل من التيتانيوم بدلًا من الألومنيوم المؤكسد.

عيوب آيفون 17

منذ إطلاق سلسلة آيفون 17 الجديدة في 9 سبتمبر الجاري، ظهرت مجموعة من العيوب التقنية التي أثارت قلق المستخدمين، سواء في الاتصال اللاسلكي أو الكاميرا أو مقاومة الخدش.

