"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات

تحدث إبراهيم صلاح لاعب الأبيض السابق و مدرب مساعد نادي الزمالك الحالي على عقوبة الموقعة عليه مؤخرًا، في ظل تعيينه مدرب مساعد بالجهاز الجديد المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكان إبراهيم صلاح قد تعرض لعقوبة الإيقاف لـ8 مباريات على خلفية أزمة مباراة نادي جي والقناطر الخيرية، بعد نشوب مشادة وتشابك أدت لتوقيع عقوبة الإيقاف عليه.

وقال إبراهيم صلاح٬ خلال تصريحاته الخاصة لموقع "مصراوي" اليوم الخميس٬ "العقوبة هتخلص واحنا قدمنا التظلم وان شاء الله الموضوع هينتهى خلال اليومين دول".

وعن اختياره ضمن الجهاز المؤقت قال: "نادي الزمالك لو طلبني أي وقت هروح بدون تفكير، احنا بنلبي النداء علشان النادي مش علشان حد خالص وان شاء الله ربنا يوفقنا".

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على تعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأول ويعاونه إبراهيم صلاح كمدرب مساعد، وذلك بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

