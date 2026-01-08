مباريات الأمس
"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات

كتب - محمد الميموني:

05:33 م 08/01/2026
  عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم صلاح (3)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم صلاح (2)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح مع مروان عطية وياسر إبراهيم
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم صلاح (4)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم صلاح (1)
  • عرض 13 صورة
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (2)
  • عرض 13 صورة
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (7)
  • عرض 13 صورة
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (3)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم صلاح (5)
  • عرض 13 صورة
    ابراهيم صلاح (1)
  • عرض 13 صورة
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (4)
  • عرض 13 صورة
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (6)

تحدث إبراهيم صلاح لاعب الأبيض السابق و مدرب مساعد نادي الزمالك الحالي على عقوبة الموقعة عليه مؤخرًا، في ظل تعيينه مدرب مساعد بالجهاز الجديد المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكان إبراهيم صلاح قد تعرض لعقوبة الإيقاف لـ8 مباريات على خلفية أزمة مباراة نادي جي والقناطر الخيرية، بعد نشوب مشادة وتشابك أدت لتوقيع عقوبة الإيقاف عليه.

وقال إبراهيم صلاح٬ خلال تصريحاته الخاصة لموقع "مصراوي" اليوم الخميس٬ "العقوبة هتخلص واحنا قدمنا التظلم وان شاء الله الموضوع هينتهى خلال اليومين دول".

وعن اختياره ضمن الجهاز المؤقت قال: "نادي الزمالك لو طلبني أي وقت هروح بدون تفكير، احنا بنلبي النداء علشان النادي مش علشان حد خالص وان شاء الله ربنا يوفقنا".

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على تعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأول ويعاونه إبراهيم صلاح كمدرب مساعد، وذلك بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي

أول تعليق من إبراهيم صلاح بعد تعيينه مدربًا للزمالك (خاص)

إبراهيم صلاح الزمالك عقوبة إبراهيم صلاح أخبار الزمالك تصريحات إبراهيم صلاح

