دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟

في خطوة لإعادة الهيكلة وترشيد النفقات، أعلنت شركة ريلمي الصينية عن تغيير كبير في وضعها التنظيمي، من شأنه إعادة رسم خريطة العلامات التجارية داخل واحدة من أكبر مجموعات الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين.

وبحسب رويترز، قالت شركة ريلمي، أمس الأربعاء، إنها ستندمج في شركة أوبو الصينية للإلكترونيات الاستهلاكية لتعمل كعلامة تجارية فرعية، في خطوة تهدف إلى تجميع الموارد وخفض التكاليف التشغيلية، لا سيما أن الشركتين تتبعان نفس الشركة الأم.

دمج ريلمي وأوبو

وتعود ملكية ريلمي إلى شركة BBK Electronics الصينية العملاقة، التي تضم تحت مظلتها أيضا علامتي Oppo و Vivo، إلى جانب علامات أخرى في سوق الهواتف الذكية.

وتنتشر هواتف ريلمي في أسواق عدة، من بينها الهند وجنوب شرق آسيا وأوروبا، حيث نجحت في استقطاب شريحة واسعة من المستخدمين بفضل أسعارها التنافسية ومواصفاتها المتوازنة.

وتعد ريلمي من العلامات المعروفة في عدد من الأسواق، إلا أن قرار دمجها ضمن أوبو يمثل إعادة هيكلة جوهرية داخل منظومة BBK Electronics، في إطار سعي المجموعة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل ازدواجية التكاليف.

ووفقا لرويترز، تستهدف هذه الخطوة تعزيز التعاون بين ريلمي وأوبو في مجالات تطوير المنتجات، والتسويق، وخدمات الدعم، بما يسمح بمشاركة الموارد والبنية التحتية على نطاق أوسع، دون التخلي عن الهوية التجارية المستقلة لكل علامة.

ومن المقرر، بموجب الترتيب الجديد، أن تواصل realme طرح أجهزتها تحت علامتها التجارية الخاصة، لكنها ستعمل إداريا وتشغيليا تحت مظلة OPPO، ضمن نظام بيئي أوسع تديره شركة BBK العالمية في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية.

ويتوقع أن يسهم هذا الدمج في تعزيز التكامل بين فرق البحث والتطوير، وسلاسل الإمداد، وشبكات خدمات ما بعد البيع، ما قد ينعكس على تحسين مستوى الدعم الفني وتوسيع نطاق الخدمات، خاصة في الأسواق التي تمتلك فيها أوبو حضورا وبنية تحتية أقوى.

وفي السياق ذاته، ستنضم ريلمي إلى OnePlus كإحدى العلامات التجارية الفرعية الرسمية التابعة لأوبو، ضمن هيكل تنظيمي محدث يهدف إلى تقليل تداخل الأدوار داخل المجموعة، مع السماح لكل علامة باتباع استراتيجيتها الخاصة مع الاستفادة من الموارد المشتركة.

وعلى صعيد المستهلكين، من المتوقع ألا يطرأ تغيير فوري على منتجات ريلمي أو جداول إطلاقها، إذ ستحتفظ العلامة بهويتها التسويقية، بينما قد يؤدي التقارب التدريجي مع منظومة أوبو إلى مزيد من التوافق في الخدمات ودعم البرمجيات على المدى المتوسط.