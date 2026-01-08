مباريات الأمس
"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو

كتب : نهي خورشيد

06:41 م 08/01/2026
    مشجع الكونغو
    🇲🇦🇨🇩 المشجع الكونغولي لومومبا كيغادر المغرب بعدما تقصاو الكونغو من كان المغرب 2025.📸- Grevy (1)
    🇲🇦🇨🇩 المشجع الكونغولي لومومبا كيغادر المغرب بعدما تقصاو الكونغو من كان المغرب 2025.📸- Grevy (2)
    🇲🇦🇨🇩 المشجع الكونغولي لومومبا كيغادر المغرب بعدما تقصاو الكونغو من كان المغرب 2025.📸- Grevy

غادر المشجع الكونغولي ميشيل كوكا مبولادينجا، المعروف بلقب "لومومبا" المغرب، وذلك عقب إقصاء منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الخسارة أمام الجزائر بهدف دون مقابل في دور ثمن النهائي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من تواجد "لومومبا" في مطار سلا الدولي بالمغرب، متجهاً إلى العاصمة كينشاساو سط توديع خاص من جماهير القارة السمراء.

وأشارت أحد التقارير الصحفية أن "لومومبا" رفض جميع العروض المالية الكبيرة لإبقائه لنهاية البطولة، مفضلاً العودة إلى بلاده.

ويعد "لومومبا" أبرز مشجعي النسخة الحالية من كان 2025، إذ عرف بـ وقوفه طيلة دقائق المباراة دون حركة داخل المدرجات مرتدياً زي موحد، مجسداً تمثال باتريس لومومبا أول رئيس وزراء للكونغو بعد الاستقلال.

وزادت شهرته في البطولة، بعدما خطفت دموعه أنظار ومحبي كرة القدم حول العالم، وذلك بعد هدف الجزائر القاتل في شباك الكونغو في المباراة.

المشجع لومومبا بعد إقصاء الكونغو لومومبا المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 خسارة الكونغو أمام الجزائر المشجع الكونغولي ميشيل كوكا مبولادينجا

