منتخب مصر بزيه التقليدي أمام كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2025

يرتدي المنتخب المصري زيه التقليدي خلال مواجهة كوت ديفوار، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في كأس أمم أفريقيا 2025.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، أن المنتخب الوطني سيرتدي زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، في مباراة كوت ديفوار المقبلة.

وفي المقابل، يرتدي منتخب كوت ديفوار الطاقم الأبيض الكامل خلال مواجهة المنتخب الوطني، المقرر لها يوم السبت المقبل 10 يناير الجاري.

وكان منتخب مصر تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على بنين في ربع نهائي البطولة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ذاته بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.

ويذكر أن الفائز من مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، سيلاقي في نصف النهائي الفائز من مباراة السنغال ومالي المقرر إقامتها غدا.

