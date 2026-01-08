مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

1 0
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر بزيه التقليدي أمام كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

08:26 م 08/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر (16) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرتدي المنتخب المصري زيه التقليدي خلال مواجهة كوت ديفوار، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في كأس أمم أفريقيا 2025.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، أن المنتخب الوطني سيرتدي زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، في مباراة كوت ديفوار المقبلة.

وفي المقابل، يرتدي منتخب كوت ديفوار الطاقم الأبيض الكامل خلال مواجهة المنتخب الوطني، المقرر لها يوم السبت المقبل 10 يناير الجاري.

وكان منتخب مصر تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على بنين في ربع نهائي البطولة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ذاته بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.

ويذكر أن الفائز من مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، سيلاقي في نصف النهائي الفائز من مباراة السنغال ومالي المقرر إقامتها غدا.

أقرأ أيضًا:

"لعب أقل من 3 دقائق".. حسام حسن يعيد ما حدث معه في أمم أفريقيا 2006 خلال مباراة بنين

"بعد إصابته أمام بنين".. محمد حمدي يستعد للسفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار مباراة مصر وكوت ديفوار موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
زووم

بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
ولي عهد إيران السابق يدعو الإيرانيين للتظاهر ويهدد الحكومة بترامب
شئون عربية و دولية

ولي عهد إيران السابق يدعو الإيرانيين للتظاهر ويهدد الحكومة بترامب
بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
شئون عربية و دولية

بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية