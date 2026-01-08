مباريات الأمس
"ارتدي قميص أحد القطبين بمصر".. فاروق جعفر يفجر مفاجأة عن نجل لومومبا

كتب : نهي خورشيد

09:51 م 08/01/2026 تعديل في 10:28 م
كشف فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة تتعلق بنجل الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا.

وأوضح جعفر في تصريحات تلفزيونية أن نجل لومومبا لعب في صفوف نادي الزمالك خلال موسم 1967-1968، واستمر مع الفريق لمدة سبع سنوات قبل أن يعود إلى بلاده، إذ تم تعيينه وزيراً في الكونغو الديمقراطية.

وكانت النسخة الحالية من كأس الأمم الأفر يقية 2025 والمقامة بالمغرب، شهدت ظهور مشجع منتخب الكونغو الديمقراطية ميشيل كوكا مبولادينجا، والذي جسد شخصية أول رئيس وزراء للكونغو باتريس لومومبا، بعدما تم اغتياله عام 1961.

وظهر مبولادينجا خلال مباريات المنتخب الكونغولي في البطولة وهو يقف في المدرجات مرتدياً زياً يشبه لومومبا رافعا يده بطريقة أشبه بالتمثال الحي، وذلك طول الـ90 دقيقة.

الزمالك فاروق جعفر باتريس لومومبا كأس الأمم الأفريقية

