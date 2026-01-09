إعلان

القائمة الكاملة.. ما هي الـ66 منظمة التي انسحب منها ترامب؟

كتب-عبدالله محمود:

12:50 ص 09/01/2026

ترامب

انسحبت الإدارة الأمريكية، بقرار من الرئيس دونالد ترامب، من تمويل 66 منظمة ومبادرة دولية، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع من نوعها منذ عقود، حيث يهدف الرئيس الأمريكي إلى وقف ما اعتبره استنزافاً للموارد الأمريكية دون فائدة.

وفي بيان صحفي صدر الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن القرار يأتي تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14199، بعد مراجعة شاملة للمنظمات الدولية التي تشارك فيها الولايات المتحدة أو تقدم لها تمويلاً.

وأوضح روبيو أن المراجعة خلصت إلى أن عدداً كبيراً من هذه المؤسسات زائد عن الحاجة، أو يدار بشكل سيئ، أو لا يخدم المصالح الأمريكية، مشيراً إلى أن بعضها تحول إلى منصات لأجندات أيديولوجية تقوض السيادة الوطنية وتستنزف أموال دافعي الضرائب.

ووجه ترامب جميع الوزارات والوكالات التنفيذية باتخاذ خطوات فورية لتنفيذ قرار الانسحاب في أسرع وقت ممكن.

وبحسب البيان، تضم قائمة المنظمات المستهدفة 31 منظمة تابعة للأمم المتحدة، مقابل 35 منظمة ومبادرة دولية أخرى غير تابعة لها.

ومن بين أبرز هذه الجهات صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والتي قالت الإدارة الأمريكية إنها تعمل بما يتعارض مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

أما صندوق الأمم المتحدة للسكان فيعمل على دعم برامج تنظيم الأسرة وصحة الأمهات، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي برامج كانت الولايات المتحدة من أكبر مموليها تاريخياً في أكثر من 150 دولة.

في المقابل، قوبل القرار الأمريكي بانتقادات دولية واسعة، إذ انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة انسحاب واشنطن من معاهدة المناخ، مؤكداً التزامه بمواصلة التعاون الدولي لمواجهة أزمة التغير المناخي.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه لانسحاب الولايات المتحدة من 31 وكالة وبرنامجاً تابعاً للأمم المتحدة، مؤكداً أن على واشنطن التزاماً قانونياً بمواصلة دفع مساهمتها المقررة في ميزانية المنظمة.

ويمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة من خلال الصور التالية:

صورة 1صورة 2

ترامب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المنظمات التي انسحبت منها الولايات المتحدة

