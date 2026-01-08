مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

2 2
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

لاعبين بيض فقط.. كيف تأثرت بطولة كأس الأمم الأفريقية بالسياسة منذ انطلاقها؟

كتب : نهي خورشيد

10:05 م 08/01/2026 تعديل في 10:10 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كأس الأمم الأفريقية_1
  • عرض 7 صورة
    مشجع الكونغو يقف في كأس الأمم الأفريقية انتماءً لباتريس لومومبا (1)
  • عرض 7 صورة
    كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 7 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 7 صورة
    كأس الأمم الأفريقية 2025
  • عرض 7 صورة
    كأس الأمم الأفريقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ انطلاقتها عام 1957 في الخرطوم، الاحتفال بتأسيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" للعمل على تجسيد رؤية وحدوية شاملة للقارة، وتأكيد مساواة الأفارقة مع الأوروبيين في عالم كرة القدم.

وبحسب المؤرخ بيتر أليجي مؤلف African Soccerscapes، كانت النسخة الأولى من البطولة أداة سياسية وثقافية لعرض الهويات الجديدة، لكن هذه المبادئ واجه تحديات منذ البداية، أبرزها قضية جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، والتي كانت عضوًا مؤسسا في الاتحاد الأفريقي وأصرت على اختيار لاعبين بيض فقط، وهو ما دفع الاتحاد لاستبعادها لمدة 18 نسخة حتى عام 1994.

ويشير أليجي إلى أن القرار كان يعكس التزام الاتحاد بالقيم الأخلاقية والسياسية، رغم حرصه على الحياد الرياضي.

وفي خطاب عام 1974، دعا رئيس الاتحاد في ذلك التوقيت يدنيكاتشيو تيسيما، إلى وحدة أفريقيا، مؤكداً أن القارة واحدة وغير قابلة للتقسيم بين الناطقين بالفرنسية أو الإنجليزية أو العربية، معتبراً كرة القدم أداة لتجاوز الانقسامات الاجتماعية والسياسية.

ورغم ذلك، يرى أليجي أن النزعة الوحدوية للاتحاد سرعان ما ضعفت، لتقتصر على مظاهر تجارية، مثل تأمين رعايات وتوسيع مقاعد المنتخبات الأفريقية في بطولات الفيفا، مع بعض التحفظات على قضايا هجرة اللاعبين الشباب، دون تشكيل جبهة أفريقية موحدة.

على صعيد الاستقلالية، حافظ الاتحاد الأفريقي على موقفه أمام النفوذ الأوروبي حتى عام 2019، إذ كان يصر على إقامة البطولة بين يناير وفبراير رغم تضارب المواعيد مع الموسم الأوروبي، حفاظاً على استقلالية الكرة الأفريقية، إلا أن التغيير الأخير بإقامة البطولة في فصل الصيف عكس صعوبة مقاومة الهيمنة التجارية، وجعل المباريات أقرب للحرارة الشديدة أو الأمطار الغزيرة، بما أثر على اللاعبين والجماهير.

شهدت البطولة عام 1982 تحولاً هاماً، حين ألغيت قاعدة تحديد مشاركة اللاعبين المحترفين في الخارج بحد أقصى اثنين لكل منتخب، ما فتح الباب أمام مشاركة لاعبين لم يقيموا مطلقاً في بلدانهم الأصلية ويرجع ذلك جزئياً إلى فرض الفيفا قواعد جديدة لإتاحة اللاعبين للمنتخبات الوطنية، ولانتشار الهجرة الاحترافية إلى أوروبا بما يحافظ على مستوى البطولة الفني.

وفي 2007، أطلق الاتحاد بطولة أمم أفريقيا للمحليين "CHAN" لحماية كرة القدم المحلية، لكنها لم تحظ بنفس الجاذبية العالمية لكأس الأمم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

التاريخ السياسي لكأس الأمم الأفريقية بطولة كأس الأمم الأفريقية2025 الاحتفال بتأسيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المؤرخ بيتر أليجي كأس الأمم الأفريقية الكاف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
زووم

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
شئون عربية و دولية

بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع