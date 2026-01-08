إعلان

جائزة ساويرس الثقافية.. "عبداللطيف" و"ألفت عاطف" يفوزان بجائزة أفضل رواية

كتب : مصراوي

10:25 م 08/01/2026
كتب- محمد لطفي:

تصوير- أحمد مسعد:

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية، فوز الكاتب أحمد عبداللطيف بجائزة أفضل رواية - فرع كبار الأدباء عن روايته "عصور دانيال في مدينة الحيوط تعرف وحدها مواعيد الخروج".

كما فازت الكاتبة ألفت عاطف بجائزة أفضل مجموعة قصصية - فرع كبار الأدباء عن مجموعتها "أبناء الظبية".

جاء ذلك خلال الحفل الختامي السنوي لـ"جائزة ساويرس الثقافية" في دورتها الحادية والعشرين، التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بقاعة إيوارت التذكارية في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويُقام الحفل بحضور عدد من الوزراء، وسفراء الدول العربية والأجنبية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم، وكوكبة من الفنانين والمبدعين، تأكيدًا على مكانة الجائزة باعتبارها واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية على الساحة المصرية.

وتواصل جائزة ساويرس الثقافية، منذ انطلاقها، دورها في دعم الإبداع الأدبي والفني واكتشاف الأصوات الجديدة، حيث شهدت خلال عقدين من تاريخها مشاركة آلاف المبدعين المصريين من مختلف الأعمار والخلفيات، وتم تكريم أكثر من 300 كاتب وأديب عن أعمالهم المتميزة.

وفي الدورة الحادية والعشرين، سيتم الإعلان عن الفائزين من بين نحو 750 عملًا أدبيًا تقدّم في فروع الجائزة، ما يعكس استمرار الجائزة كمنصة رائدة للاحتفاء بالإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة على استلهام قوة الكلمة والفن في إحداث التغيير الثقافي والاجتماعي.

