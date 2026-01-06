إعلان

في قلب الظلام.. كائنات تتوهج وتكشف أسرار الطبيعة الخفية "صور"

كتب : محمود الهواري

12:48 م 06/01/2026 تعديل في 01:14 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كائنات تتوهج (3)
  • عرض 7 صورة
    كائنات تتوهج (4)
  • عرض 7 صورة
    كائنات تتوهج (2)
  • عرض 7 صورة
    كائنات تتوهج (7)
  • عرض 7 صورة
    كائنات تتوهج (5)
  • عرض 7 صورة
    كائنات تتوهج (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحمل الطبيعة قدرا هائلا من التنوع، غير أن استكشافها بعد حلول الظلام يفتح الباب أمام عالم مختلف كليا، حيث تظهر كائنات نادرة بقدرات لافتة على التوهج.

هذا العالم الليلي هو ما اختار المصور الأسترالي المقيم في جزيرة تسمانيا، بينجامين ألدريدج، أن يوثّقه بعدسة كاميرته.

مغامرة ليلية خلف الضوء الخفي

يسعى ألدريدج إلى خوض تجارب تصويرية ليلية تتيح له مصادفة كائنات “متوهجة”، مستفيدًا من الظواهر الطبيعية التي تمنح بعض الكائنات القدرة على إصدار الضوء، سواء عبر التلألؤ الحيوي أو الفلورية.

«Living Light»… مشروع يوثق التوهج الطبيعي

في سلسلة فوتوغرافية حملت اسم “Living Light”، وثق المصور مشاهد مدهشة لكائنات متوهجة في بيئاتها الطبيعية.

وتنوعت صوره بين مياه بحر تضيء باللون الأزرق بفعل الطحالب، وفطريات متلألئة في الغابات، وصولا إلى مفاجأة غير متوقعة تمثلت في تصوير بعض الثدييات المتوهجة.

خبرة سابقة تقود لاكتشاف جديد

وقضى ألدريدج سنوات طويلة يعمل مع النباتات والحيوانات التي تعتمد على البناء الضوئي، ما جعل استكشاف توهج الكائنات الحية الناتج عن عمليات طبيعية امتدادا منطقيا لخبرته العلمية والعملية.

ثدييات متوهجة تثير دهشة الإنترنت

وأشار المصور إلى أن إحدى أكثر صوره إثارة للدهشة كانت لحيوان جرابي يُعرف باسم الدصيور الشرقي، والتي لاقت انتشارًا واسعًا عبر الإنترنت في بداية عام 2025، وأثارت تساؤلات كثيرة حول أسباب توهج الثدييات.

وقال ألدريدج: “لا يزال القليل نسبيا معروفا عن سبب قيام الثدييات بذلك، لكن استكشاف الأمر من منظور علمي أتاح لي التقاط العديد من الصور الفريدة”.

التوهج في خدمة البحث العلمي

ورغم التفاعل الكبير الذي حظيت به صوره، يؤكد المصور الأسترالي أن مشروعه لا يهدف إلى الإبهار البصري فقط، بل يستند في جوهره إلى بحث علمي حول تأثير التلوث الضوئي على الكائنات الحية.

تحذير من مخاطر التلوث الضوئي

وأوضح ألدريدج: “مع تقلص أماكن عيش الحيوانات، يصبح فهم كيفية تأثير التلوث الضوئي سلبًا عليها أمرًا بالغ الأهمية. قد لا نتمكن من حماية الموائل الطبيعية من آثار التقدم الصناعي، لكن معرفة كيفية تقليل هذه المخاطر ستزداد أهمية مع تغير كوكبنا”.

بصيص أمل وسط العتمة

ويختتم المصور حديثه برسالة تحمل بعدا انسانيا وفلسفيا: “قد يكون العالم مكانا مظلما في بعض الأحيان، لكن هناك دائمًا بصيص ضوء يختبئ في زاوية ما… كل ما عليك فعله هو أن تفهم كيف تراه”.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كائنات تتوهج الظلام كائنات نادرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

8 نصائح للتخلص من التهاب وجفاف الحلق في الصباح
نصائح طبية

8 نصائح للتخلص من التهاب وجفاف الحلق في الصباح
بزيادة 300%.. قفزة في سعر الكتكوت بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان
اقتصاد

بزيادة 300%.. قفزة في سعر الكتكوت بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان
في قلب الظلام.. كائنات تتوهج وتكشف أسرار الطبيعة الخفية "صور"
أخبار و تقارير

في قلب الظلام.. كائنات تتوهج وتكشف أسرار الطبيعة الخفية "صور"
القطاع الخاص في مصر يسجل ثاني أفضل أداء في أكثر من 5 سنوات بديسمبر
اقتصاد

القطاع الخاص في مصر يسجل ثاني أفضل أداء في أكثر من 5 سنوات بديسمبر
حالة الطقس.. الأرصاد: برودة شديدة ليلًا وتحذير من الانخداع بالحرارة
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: برودة شديدة ليلًا وتحذير من الانخداع بالحرارة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)