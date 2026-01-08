هاتف أبل الأقل تكلفة يقترب.. ماذا يخفي iPhone 17e عن المستخدمين؟

تستعد شركة أبل إلى إطلاق هاتف iPhone 17e مع تحديثات تصميمية وتقنية جديدة، تشمل فتحة Dynamic Island على شكل حبة دواء وشريحة A19 بتردد منخفض.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم للجهاز خلال شهر يناير، فيما تشير التقارير إلى أن الهاتف سيحتفظ بسعره المبدئي المقدر بـ 599 دولارا، ليظل خيار أبل الأقل تكلفة بين هواتفها الذكية.

سعر هاتف iPhone 17e

وبحسب تسريبات من الصيني Smart Pikachu على موقع Weibo، الذي سبق له مشاركة تفاصيل دقيقة عن سلسلة التوريد لأجهزة Android، من المقرر أن يحل فتحة Dynamic Island وشريحة A19 محل نتوء الشاشة وشريحة A18 الموجودة في iPhone 16e الحالي.

مواصفات iPhone 17e

ومن المتوقع أن يحتفظ الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز، بينما تضيف فتحة Dynamic Island منطقة تفاعلية أعلى الشاشة لعرض الأنشطة الجارية، بما في ذلك الكاميرا والمستشعرات الأمامية.

وتشير التسريبات إلى أن أداء شريحة A19 منخفضة التردد قد يكون مشابها تقريبا لأداء شريحة A17 Pro من أبل، بينما ستستمر أبل في استخدام نفس لوحة Super Retina XDR OLED من طرازات iPhone 14 /16e كإجراء لتوفير التكاليف.

وقد يتضمن iPhone 17e دعم MagSafe للمرة الأولى في هذه الفئة، وحلقة مغناطيسية للاتصال بالشواحن، مع كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وربما نسخة 18 ميجابكسل من الكاميرا الأمامية المستخدمة في سلسلة iPhone 17.

هاتف آبل iPhone 17e

سبق أن كشف المسرب المعروف باسم Digital Chat Station عن إمكانية اعتماد الهاتف على Dynamic Island وشريحة A19، بينما تشير تقارير إلى أن الهاتف سيطرح رسميا في أبريل أو مايو 2026.

وتتوقع التسريبات أن يعتمد iPhone 17e على مودم C1 أو C1X الأقدم لتقليل التكاليف، مع استبعاد شريحة N1 اللاسلكية، في حين أن التصميم الجديد قد يوفر حواف أنحف ويحافظ على النتوء العلوي للشاشة، وهو ما يقلل من احتمالية اعتماد التصميم الصناعي الحديث المستوحى من iPhone 15 بالكامل.

ويأتي هذا الهاتف الجديد ضمن استراتيجية أبل لتقديم خيار أقل تكلفة للمستخدمين مع الاحتفاظ بمواصفات قريبة من الهواتف الرائدة، مع تحسينات طفيفة في الأداء والتصميم لدعم تجربة المستخدم بشكل أفضل.