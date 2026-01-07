واتساب تطلق ميزات جديدة لتنظيم المحادثات وتسهيل التفاعل.. تفاصيل

كتب- مصراوي

طرحت منصة "واتساب" مجموعة من التحديثات الجديدة للمحادثات الجماعية، في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة المستخدم، خاصة داخل المجموعات الكبيرة.

تحديثات واتساب الجديدة

وحاءت أبرز الميزات الجديدة "Member Tags"، والتي تتيح للمستخدم اختيار اسم أو صفة مختلفة داخل كل مجموعة، ما يساعد على توضيح دوره أو علاقته بالمجموعة.

وتمكن هذه الميزة المستخدم أن يظهر باسم "والد آنا" في مجموعة عائلية، أو "حارس مرمى" في مجموعة رياضية.

وأضافت المنصة أن من ضمن المميزات إمكانية تحويل الكلمات إلى ملصقات نصية من خلال أداة البحث عن الملصقات، مع خيار حفظها مباشرة ضمن حِزم المستخدم دون الحاجة إلى إرسالها أولا.

تذكيرات مخصصة للفعاليات

وشملت التحديثات الجديدة ميزة تذكير الفعاليات، حيث يمكن إعداد تنبيهات تلقائية لأعضاء المجموعة عند إنشاء حدث، ما يسهم في تنظيم الأنشطة وعدم نسيان المواعيد المهمة.

وتأتي هذه الميزات استكمالا لسلسلة من التحديثات التي أطلقتها واتساب مؤخرا، مثل مشاركة الملفات حتى 2 جيجابايت، وإرسال الصور والفيديوهات بجودة عالية، ومشاركة الشاشة، وإجراء محادثات صوتية جماعية.