إعلان

واتساب تطلق ميزات جديدة لتنظيم المحادثات وتسهيل التفاعل.. تفاصيل

كتب : مصراوي

08:43 م 07/01/2026

واتساب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مصراوي

طرحت منصة "واتساب" مجموعة من التحديثات الجديدة للمحادثات الجماعية، في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة المستخدم، خاصة داخل المجموعات الكبيرة.

تحديثات واتساب الجديدة

وحاءت أبرز الميزات الجديدة "Member Tags"، والتي تتيح للمستخدم اختيار اسم أو صفة مختلفة داخل كل مجموعة، ما يساعد على توضيح دوره أو علاقته بالمجموعة.

وتمكن هذه الميزة المستخدم أن يظهر باسم "والد آنا" في مجموعة عائلية، أو "حارس مرمى" في مجموعة رياضية.

وأضافت المنصة أن من ضمن المميزات إمكانية تحويل الكلمات إلى ملصقات نصية من خلال أداة البحث عن الملصقات، مع خيار حفظها مباشرة ضمن حِزم المستخدم دون الحاجة إلى إرسالها أولا.

تذكيرات مخصصة للفعاليات

وشملت التحديثات الجديدة ميزة تذكير الفعاليات، حيث يمكن إعداد تنبيهات تلقائية لأعضاء المجموعة عند إنشاء حدث، ما يسهم في تنظيم الأنشطة وعدم نسيان المواعيد المهمة.

وتأتي هذه الميزات استكمالا لسلسلة من التحديثات التي أطلقتها واتساب مؤخرا، مثل مشاركة الملفات حتى 2 جيجابايت، وإرسال الصور والفيديوهات بجودة عالية، ومشاركة الشاشة، وإجراء محادثات صوتية جماعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحديثات واتساب الجديدة واتساب تطلق ميزات جديدة لتنظيم المحادثات واتساب تطلق ميزات جديدة لتسهيل التفاعل منصة واتساب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

توتر ومعاناة وقلق من نصيب هذه الأبراج خلال الأشهر القادمة
علاقات

توتر ومعاناة وقلق من نصيب هذه الأبراج خلال الأشهر القادمة

"نهائي مبكر".. طارق العشري يتحدث عبر مصراوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار
رياضة محلية

"نهائي مبكر".. طارق العشري يتحدث عبر مصراوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار
لقاء الخميسي ليست الأولى.. فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"
زووم

لقاء الخميسي ليست الأولى.. فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"
تقرير: ترامب يمنح تأشيرات عمل لنجمات أفلام إباحية بناءً على عدد المتابعين
شئون عربية و دولية

تقرير: ترامب يمنح تأشيرات عمل لنجمات أفلام إباحية بناءً على عدد المتابعين

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور
زووم

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل