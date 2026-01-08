إعلان

انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران

كتب-عبدالله محمود:

07:48 م 08/01/2026

انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن موقع "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت، اليوم الخميس، انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء دولة إيران.

وقال موقع رادار Cloudflare، في منشور على صفحته الرسمية بمنصة "أكس"، أن شبكات الإنترنت الإيرانية قد تم قطعها تمامًا عن الإنترنت العالمي - مما أدى فعليًا إلى منع جميع مستخدمي الهاتف المحمول الإيرانيين من الوصول إلى الإنترنت العالمي.

وتشهد إيران تصعيداً ملحوظاً في وتيرة الاحتجاجات التي اندلعت منذ نهاية 2025، حيث خرج متظاهرون في عدد واسع من المدن ووجّهوا رسائل علنية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبين إياه بتقديم الدعم لهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء إيران إيران شبكات الإنترنت الإيرانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
أخبار مصر

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
قضية غرق "يوسف محمد".. دفاع المُنقذ: وفاة السباح لا تقع تحت مسؤولية موكلي
حوادث وقضايا

قضية غرق "يوسف محمد".. دفاع المُنقذ: وفاة السباح لا تقع تحت مسؤولية موكلي
"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو
مصراوي ستوري

"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات
رياضة عربية وعالمية

"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية