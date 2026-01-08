انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران

أعلن موقع "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت، اليوم الخميس، انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء دولة إيران.

BREAKING: Cloudflare radar announces that Iranian IPv6 networks have been completely cut off from the global internet- effectively blocking all Iranian mobile users from the global internet pic.twitter.com/Fi8BeF6vdV — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 8, 2026

وقال موقع رادار Cloudflare، في منشور على صفحته الرسمية بمنصة "أكس"، أن شبكات الإنترنت الإيرانية قد تم قطعها تمامًا عن الإنترنت العالمي - مما أدى فعليًا إلى منع جميع مستخدمي الهاتف المحمول الإيرانيين من الوصول إلى الإنترنت العالمي.

وتشهد إيران تصعيداً ملحوظاً في وتيرة الاحتجاجات التي اندلعت منذ نهاية 2025، حيث خرج متظاهرون في عدد واسع من المدن ووجّهوا رسائل علنية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبين إياه بتقديم الدعم لهم.