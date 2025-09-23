3 عيوب خطيرة تظهر في آيفون 17 بعد أيام من الإطلاق "صور"

كتب- محمود الهواري:

منذ إطلاق سلسلة آيفون 17 الجديدة في 9 سبتمبر الجاري، ظهرت مجموعة من العيوب التقنية التي أثارت قلق المستخدمين، سواء في الاتصال اللاسلكي أو الكاميرا أو مقاومة الخدش.

مشاكل الاتصال اللاسلكي

وبدأ بعض المستخدمين بالإبلاغ عن انقطاع شبكة الواي فاي بشكل متكرر، إضافة إلى تأثيرات على البلوتوث وAirPlay وCarPlay، قبل أن تعود الخدمة تلقائيا بعد ثوان قليلة.

وأشارت تقارير مستخدمين إلى أن المشكلة مرتبطة أحيانا بارتداء ساعة Apple Watch، حيث يؤدي خلعها أو قفلها إلى عودة الاتصال إلى طبيعته، وفق موقع "phonearena".

رغم أن المشكلة تتركز في الطراز الأساسي من آيفون 17، إلا أن بعض الحالات ظهرت أيضا على آيفون إير و17 برو وبرو ماكس.

ولم يحدد حتى الآن، سبب العطل بين العتاد أو البرمجيات، لكن الإصدار التجريبي من iOS 26.1 لا يظهر فيه الخلل، ما يعزز فرضية إصدار تحديث لحل المشكلة قريبا.

عيوب الكاميرا

واجه هاتفي iPhone Air وiPhone 17 Pro خللا بصريا عند التقاط الصور في أجواء تحتوي على أضواء LED شديدة السطوع.

وأوضح موقع MacRumors أن المراجع هنري كيسي رصد ظهور مربعات وخطوط بيضاء في بعض الصور أثناء حفل موسيقي.

وأكدت شركة آبل أن المشكلة تحدث في حالات نادرة، وأنها تعمل على طرح تحديث برمجي قريب لمعالجة العطل دون تحديد موعد رسمي.

مشاكل الخدش ومتانة الأجهزة

أظهرت شكاوى المستخدمين أولية أن شاشات iPhone 17 Pro وPro Max تتعرض للخدش بسرعة، خاصة في اللون الأزرق الداكن، بالإضافة إلى تقارير مماثلة للون الأسود في iPhone Air فائق النحافة، بحسب "AndroidHeadlines".

ورغم ادعاءات آبل بأن التصميم الألومنيومي المطور يوفر مقاومة أكبر للخدش، إلا أن بعض الخدوش ظهرت بعد ساعات قليلة فقط من الاستخدام.

تشير هذه المشكلة إلى احتمال وجود خلل في مادة التصنيع أكثر من ارتباطها بالألوان نفسها، وتعيد إلى الأذهان مشاكل سابقة مثل فضيحة Scuffgate مع iPhone 5 وBendgate مع iPhone 6 ومشكلة هوائي iPhone 4.

وتعمل آبل على تحديثات برمجية لمعالجة الأعطال في الكاميرا والاتصال اللاسلكي، بينما يراقب المستخدمون الأوائل تطورات الخدوش ومتانة الأجهزة الجديدة.

ويؤكد خبراء الصناعة أن الوقت وحده سيكشف ما إذا كانت المشاكل واسعة النطاق أم حالات فردية، مع استمرار الضغط على آبل للحفاظ على سمعتها في جودة التصنيع.