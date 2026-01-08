دردشة صحية خاصة.. ماذا يقدم "ChatGPT Health" للمستخدمين؟

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم ChatGPT Health، تهدف إلى توفير مساحة مخصصة للمستخدمين لإجراء محادثات متعلقة بالصحة واللياقة مع روبوت الدردشة الشهير، في خطوة تعكس تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في هذا المجال الحساس.

وبحسب OpenAI، فإن أكثر من 230 مليون مستخدم يطرحون أسئلة أسبوعية عن الصحة والعافية على ChatGPT، بينما تفصل الميزة الجديدة هذه المحادثات عن الدردشات الأخرى، لضمان عدم استخدام السياق الصحي ضمن المحادثات العامة.

تطبيق ChatGPT Health

وقالت OpenAI إن النظام سيقوم بتنبيه المستخدم إذا بدأ الحديث عن قضايا صحية خارج قسم Health، مع اقتراح الانتقال إلى المساحة المخصصة.

ويمكن لـ ChatGPT Health الاستفادة بشكل محدود من المعلومات العامة السابقة، مثل معرفة أن المستخدم يمارس الرياضة إذا كان قد طلب سابقا خطة تدريب لماراثون، وفقا لتقرير نشره موقع TechCrunch.

كما تدعم الميزة التكامل مع تطبيقات الصحة واللياقة مثل Apple Health وMyFitnessPal وFunction، مع تأكيد OpenAI أنها لن تستخدم محادثات Health في تدريب نماذجها.

وفي تدوينة رسمية، أوضحت فيدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية لقطاع التطبيقات في OpenAI، أن إطلاق الميزة يأتي استجابة لتحديات تواجه قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك ارتفاع التكاليف وصعوبة الوصول للخدمات وضغط المواعيد على الأطباء، إضافة إلى ضعف استمرارية الرعاية الصحية.

ورغم ذلك، حذرت الشركة من الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، مشيرة إلى أن النماذج اللغوية تعمل على توقع الإجابة الأكثر ترجيحا وليس بالضرورة الأكثر دقة، كما أنها قد تكون عرضة لما يعرف بالهلوسة.

وتشير شروط استخدام OpenAI إلى أن ChatGPT غير مخصص لتشخيص أو علاج أي حالة صحية، بينما من المتوقع أن يبدأ طرح ميزة ChatGPT Health للمستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.