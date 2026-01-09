نشرة التوك شو| انخفاض السلع 7% في 2026.. وإغلاق 80 دار رعاية مخالفة

تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

اتحاد الغرف التجارية: انخفاض الأسعار بنسبة 6-7% خلال 2026

قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة من الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، بفضل الإجراءات الحكومية الاستراتيجية.

وأضاف "عز" في مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أن استقرار سعر الدولار والعملات الأجنبية وزيادة المخزون الاستراتيجي أسهما في خفض الأسعار بعد التضخم الذي شهدته 2023.

وزير الزراعة: إجراءات جديدة لخفض أسعار الدواجن قبل رمضان

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، إن المعلومات المتداولة عن ارتفاع سعر الكتكوت إلى 20 أو 25 أو 30 جنيهًا بسبب قرب رمضان مغلوطة تمامًا، مشيرًا إلى أن أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة مع تثمين رؤية الرئيس السيسي لتطوير القطاع الزراعي.

وأضاف "فاروق"، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن إنتاج البيض السنوي وصل إلى 16 مليار بيضة والاستثمارات تخطت 100 مليار جنيه.

أسامة كمال: دعم اللاجئين لا يكون على حساب دولة واحدة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن التعامل مع قضية اللاجئين يجب أن ينطلق من منظور إنساني في الأساس، معتبرًا أن اللاجئ ضحية إنسان كُسرت حياته وهُدم بيته.

وأضاف "كمال"، خلال برنامجه "مساء dmc" على قناة "dmc"، أن مصر كانت وستظل دولة تفتح أبوابها لمن يحتاج إلى الأمان، مشددًا على أن التعاطف مع ضحايا الحروب والنزاعات واجب إنساني لا يقبل المزايدة.

التضامن: إغلاق 80 دار رعاية غير مرخصة وحملات تفتيش دورية

أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث باسم الوزارة، إغلاق نحو 80 دار رعاية غير مرخصة في عدة محافظات.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن قرارات الغلق صدرت على مدار الـ18 شهرًا الماضية، مشيرًا إلى أن أسباب الإغلاق تنوعت بين ممارسة النشاط دون ترخيص، أو مخالفة الشروط بعد الحصول عليه، مثل جمع تبرعات غير مصرح بها.

خبير سياسي: مصر تواصل جهودها لخدمة القضية الفلسطينية

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تواصل تكثيف جهودها على كل المستويات لدعم القضية الفلسطينية وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": لا يوجد مؤتمر دولي شاركت فيه مصر إلا وكانت القضية الفلسطينية هي محور حديث وفدها.