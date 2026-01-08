تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تنويه عاجل اليوم الخميس، أن آخر صور الأقمار الصناعية كشفت عن تكاثر السحب المتوسطة والعالية على أغلب أنحاء الجمهورية، مما أدى إلى بداية سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد.

وأضافت الهيئة أن هذه الأمطار ستزداد تدريجيًا خلال الساعات القادمة لتشمل مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المفتوحة والمناطق المكشوفة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار متابعة الحالة الجوية أولًا بأول وإصدار النشرات التحذيرية عند تطور الأحوال، مشددةً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكافة التحديثات أولًا بأول.

