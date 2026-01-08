إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات

كتب : أحمد العش

07:57 م 08/01/2026

الطقس وتكاثر السحب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تنويه عاجل اليوم الخميس، أن آخر صور الأقمار الصناعية كشفت عن تكاثر السحب المتوسطة والعالية على أغلب أنحاء الجمهورية، مما أدى إلى بداية سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد.

وأضافت الهيئة أن هذه الأمطار ستزداد تدريجيًا خلال الساعات القادمة لتشمل مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المفتوحة والمناطق المكشوفة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار متابعة الحالة الجوية أولًا بأول وإصدار النشرات التحذيرية عند تطور الأحوال، مشددةً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكافة التحديثات أولًا بأول.

الطقس

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد الجوية درجات الحرارة رياح أمطار شبورة برودة الطقس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قضية غرق "يوسف محمد".. دفاع المُنقذ: وفاة السباح لا تقع تحت مسؤولية موكلي
حوادث وقضايا

قضية غرق "يوسف محمد".. دفاع المُنقذ: وفاة السباح لا تقع تحت مسؤولية موكلي
ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
زووم

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
الكونجرس يوافق على قرار يمنع ترامب من شن عمليات عسكرية في فنزويلا
شئون عربية و دولية

الكونجرس يوافق على قرار يمنع ترامب من شن عمليات عسكرية في فنزويلا

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
زووم

بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية