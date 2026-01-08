إعلان

بإطلالة ملكية.. لماذا اختارت رحمة رياض القماش المخملي؟

كتب : نرمين ضيف الله

07:01 م 08/01/2026 تعديل في 07:20 م
خطفت الفنانة المطربة رحمة رياض الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت رحمة مرتدية فستانًا، ممزوج باللونين الأسود والأبيض، طويل بكتف مكشوف، الجزء العلوي أبيض والجزء السفلي أسود مخملي بكسرات تبرز قسماً أبيض ينسدل إلى الأسفل، مع فتحة جانبية.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت إليسا تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، ونسقت مع اللوك جوارب طويلة باللون الأسود.

وفقاً لمجلة (Vogue)، فإن القماش المخمل يحمل دلالات متنوعة، منها الفخامة والترف الملكي، وخاصة الأسود منه، ويمنح القماش المخملي الأسود إطلالة تتميز بـ "الهيبة" والرقي الملكي.

رحمة رياض إطلالة ملكية موضة

