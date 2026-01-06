إعلان

"يتغذى على التماسيح".. معلومات وصور عن أغرب طائر في العالم

كتبت- شيماء مرسي

05:00 م 06/01/2026 تعديل في 08/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    طائر أبو مركوب
  • عرض 7 صورة
    أغرب طائر في العالم
  • عرض 7 صورة
    شويبيل
  • عرض 7 صورة
    أغرب طائر في العالم
  • عرض 7 صورة
    شويبيل
  • عرض 7 صورة
    طائر أبو مركوب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يطلق على طائر أبو مركوب أو شويبيل الأغرب والأكثر رعبا على وجه الأرض، وذلك يرجع لعدة أسباب نذكرها لكم في هذا التقرير، وفق ما كشف موقع "nationalgeographic".

أبرز المعلومات عن طائر أبو مركوب أو شويبيل


-يعيش في مستنقعات شرق أفريقيا.
-يتغذى على التماسيح وثعابين البحر وسمك السلور وسحالي النيل.
-يظل طائر أبو مركوب ثابتا كالتمثال في انتظار سمكة أو تمساح صغير يمر من أمامه.
-يصل طوله 5 أقدام، ويتمتع بمنقار ضخم يساعده على ابتلاع فريسته.
-يتميز بشكله الضخم الذي يشبه الحذاء، كما إنه يصدر أصواتا مرعبة ومخيفة.
-يبلغ طول جناحيه 8 أقدام.
-يمتلك عيون صفراء وريش رمادي وبطن أبيض وعرف صغير من الريش على مؤخرة رأسه.
-كما يتميز بسيقان طويلة ونحيفة وأقدام كبيرة.
-تحافظ هذه الطيور على برودة أجسامها عبر تحريك عضلات حلقها لتوليد الحرارة.
-يصدر طائر طائر أبو مركوب أصوات غريبة عندما يشعر بالجوع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أغرب طائر في العالم ائر أبو مركوب ويبيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

والدة السباح "يوسف محمد": "كل الاتحاد مسؤول عن غرق إبني "
حوادث وقضايا

والدة السباح "يوسف محمد": "كل الاتحاد مسؤول عن غرق إبني "
"منحازة لحفيدتي".. أول تعليق من علا رامي بعد طلاق نجلها
زووم

"منحازة لحفيدتي".. أول تعليق من علا رامي بعد طلاق نجلها
إيران: أمريكا وإسرائيل اختبرتا الهجوم علينا ومنيتا بالفشل الذريع
شئون عربية و دولية

إيران: أمريكا وإسرائيل اختبرتا الهجوم علينا ومنيتا بالفشل الذريع
متظاهرون في إيران يستنجدون بترامب ويسمون شارعًا باسمه (فيديو)
شئون عربية و دولية

متظاهرون في إيران يستنجدون بترامب ويسمون شارعًا باسمه (فيديو)
لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
علاقات

لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية