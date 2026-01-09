غلق كلي بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام بسبب المونوريل

بدأت اليوم الجمعة الموافق 9 يناير، أعمال الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

ويكون الغلق، اعتبارًا من الجمعة 9 يناير 2026 وحتى صباح الأحد 11 يناير 2026، على أن تكون الأعمال يوميًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى 5 صباحًا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحطة مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر، بشارع 26 يوليو، في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان.

وتم التنسيق لإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

- يسلك القادم من كوبري 15 مايو ويرغب في التوجه إلى ميدان لبنان المسار البديل الأول، بالدخول يمينا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارا إلى شارع وادي النيل، وصولا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

- يمكن لقائدي المركبات استخدام المسار البديل الثاني، بالدخول يمينا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينا إلى شارع جامعة الدول العربية، وصولا إلى شارع السودان وميدان لبنان، بعد تجاوز منطقة الأعمال.

اقرأ أيضًا:

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان

نجيب ساويرس: التضييق على الحريات سيقتل الإبداع