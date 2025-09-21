إعلان

مخاطر صنع صورك الشخصية بالذكاء الاصطناعي.. 6 أشياء يجب معرفتها

02:51 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مخاطر صنع صورك الشخصية بالذكاء الاصطناعي:
  • عرض 7 صورة
    ألبانيا تعين أول وزير افتراضي في العالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي
  • عرض 7 صورة
    الذكاء الاصطناعي
  • عرض 7 صورة
    الذكاء الاصطناعي
  • عرض 7 صورة
    لذكاء الاصطناعي يحقق حلم الإنجاب لزوجين
  • عرض 7 صورة
    الفارق بين الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الهواري:

مع ازدياد انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور، مثل Gemini "جيميناي" وNanobanana "نانوبانانا"، أصبح بإمكان أي شخص تحويل صوره الشخصية إلى أعمال فنية مبتكرة أو صور مرحة وغير متوقعة.

ووفقا لشركات الأمن السيبراني، تحمل هذه الأدوات مخاطر حقيقية على الخصوصية والأمان الشخصي، وقد تؤدي إلى إساءة استخدام الصور بطرق غير متوقعة، مما يستدعي الحذر قبل استخدامها.

1 تزيف الصور

يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل صورك إلى صور مزيفة عميقة (Deepfake) بشكل مقنع، مما يعرضك لسرقة الهوية أو المضايقة أو الإضرار بسمعتك، خاصة مع تزايد الاتجاهات الحديثة في الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي.

2 فقدان السيطرة على الصور

بمجرد رفع صورك إلى مولدات الذكاء الاصطناعي، قد تفقد القدرة على التحكم في استخدامها، إذ يمكن للنظام استخراج بياناتك الشخصية مثل الموقع والعلاقات الاجتماعية، وإعادة استخدام الصور أو تعديلها دون موافقتك، وحتى وضعها في سياقات عنيفة أو مضللة.

3 تراجع مصداقية الصور

انتشار الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يصعب التمييز بين الصور الحقيقية والمزيفة، مما يؤثر على الصحافة والإعلان والقطاعات الأخرى التي تعتمد على المحتوى المرئي.

4 الاستخدام التجاري دون إذن

قد تستخدم صورك في أغراض تجارية دون علمك، مثل إنشاء إعلانات أو تدريب نماذج ذكاء اصطناعي أخرى، ما يثير مخاوف قانونية وأخلاقية.

5 انتهاك الخصوصية وإساءة استخدام البيانات

تتيح بعض خدمات الذكاء الاصطناعي الوصول إلى بياناتك البيومترية، بما في ذلك ملامح الوجه وتعابيره وموقعك، وقد تخزن الشركات هذه البيانات أو تبيعها لأطراف ثالثة، ما يعرضك لمراقبة غير مصرح بها أو سرقة هوية.

6 تضخيم التحيز والتمييز

ترث أنظمة الذكاء الاصطناعي تحيزات المجتمع من بيانات التدريب، ما يؤدي إلى تصنيف فئات معينة في قوالب نمطية، مثل التنميط العرقي أو معايير الجمال المشوهة، خصوصا إذا تم تغذية صورك في نماذج معيبة.

نصائح لتفادي مخاطر توليد الصور بالذكاء الاصطناعي

تجنب تحميل الصور الحساسة وعدم الاستخدام الصور الشخصية التي تحتوي على معلومات حساسة أو بيانات يمكن استغلالها.

استخدم المنصات الرسمية والموثوقة من حيث التأكد من أن الأداة التي تستخدمها معتمدة وتوفر حماية للبيانات.

تحقق من علامات مائية أو إشارات AI حيث أن بعض الصور المولدة تحتوي على علامات مائية أو إشارات تدل أنها مُنتجة بالذكاء الاصطناعي.

راجع إعدادات الخصوصية بانتظام والتأكد من السيطرة على كيفية استخدام بياناتك وصورك.

كن حذرا من الاستخدام التجاري ومتابعة شروط استخدام المنصة للتأكد من عدم استغلال صورك في أغراض تجارية بدون موافقتك.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الذكاء الاصطناعي Gemini أدوات الذكاء الاصطناعي جيميناي نانوبانانا توليد الصور بالذكاء الاصطناعي أدوات توليد الصور مخاطر توليد الصور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة