مخاطر صنع صورك الشخصية بالذكاء الاصطناعي.. 6 أشياء يجب معرفتها

تحذير من ناسا: كائنات غريبة قد تسمع مكالماتنا مع المركبات الفضائية

قبل حدوثه.. تعرف على أماكن مشاهدة الكسوف الجزئي للشمس اليوم

تعرف على مواصفات وأسعار أفضل هاتف من حيث البطارية في 2025

كتب- محمود الهواري:

مع ازدياد انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور، مثل Gemini "جيميناي" وNanobanana "نانوبانانا"، أصبح بإمكان أي شخص تحويل صوره الشخصية إلى أعمال فنية مبتكرة أو صور مرحة وغير متوقعة.

ووفقا لشركات الأمن السيبراني، تحمل هذه الأدوات مخاطر حقيقية على الخصوصية والأمان الشخصي، وقد تؤدي إلى إساءة استخدام الصور بطرق غير متوقعة، مما يستدعي الحذر قبل استخدامها.

1 تزيف الصور

يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل صورك إلى صور مزيفة عميقة (Deepfake) بشكل مقنع، مما يعرضك لسرقة الهوية أو المضايقة أو الإضرار بسمعتك، خاصة مع تزايد الاتجاهات الحديثة في الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي.

2 فقدان السيطرة على الصور

بمجرد رفع صورك إلى مولدات الذكاء الاصطناعي، قد تفقد القدرة على التحكم في استخدامها، إذ يمكن للنظام استخراج بياناتك الشخصية مثل الموقع والعلاقات الاجتماعية، وإعادة استخدام الصور أو تعديلها دون موافقتك، وحتى وضعها في سياقات عنيفة أو مضللة.

3 تراجع مصداقية الصور

انتشار الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يصعب التمييز بين الصور الحقيقية والمزيفة، مما يؤثر على الصحافة والإعلان والقطاعات الأخرى التي تعتمد على المحتوى المرئي.

4 الاستخدام التجاري دون إذن

قد تستخدم صورك في أغراض تجارية دون علمك، مثل إنشاء إعلانات أو تدريب نماذج ذكاء اصطناعي أخرى، ما يثير مخاوف قانونية وأخلاقية.

5 انتهاك الخصوصية وإساءة استخدام البيانات

تتيح بعض خدمات الذكاء الاصطناعي الوصول إلى بياناتك البيومترية، بما في ذلك ملامح الوجه وتعابيره وموقعك، وقد تخزن الشركات هذه البيانات أو تبيعها لأطراف ثالثة، ما يعرضك لمراقبة غير مصرح بها أو سرقة هوية.

6 تضخيم التحيز والتمييز

ترث أنظمة الذكاء الاصطناعي تحيزات المجتمع من بيانات التدريب، ما يؤدي إلى تصنيف فئات معينة في قوالب نمطية، مثل التنميط العرقي أو معايير الجمال المشوهة، خصوصا إذا تم تغذية صورك في نماذج معيبة.

نصائح لتفادي مخاطر توليد الصور بالذكاء الاصطناعي

تجنب تحميل الصور الحساسة وعدم الاستخدام الصور الشخصية التي تحتوي على معلومات حساسة أو بيانات يمكن استغلالها.

استخدم المنصات الرسمية والموثوقة من حيث التأكد من أن الأداة التي تستخدمها معتمدة وتوفر حماية للبيانات.

تحقق من علامات مائية أو إشارات AI حيث أن بعض الصور المولدة تحتوي على علامات مائية أو إشارات تدل أنها مُنتجة بالذكاء الاصطناعي.

راجع إعدادات الخصوصية بانتظام والتأكد من السيطرة على كيفية استخدام بياناتك وصورك.

كن حذرا من الاستخدام التجاري ومتابعة شروط استخدام المنصة للتأكد من عدم استغلال صورك في أغراض تجارية بدون موافقتك.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"