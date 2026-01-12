ترامب: دفاعات جرينلاند زلاجتان تجرهما الكلاب



وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن دفاعات جرينلاند تتألف من زلاجتين تجرهما الكلاب.

قال ترامب: "هل تعلمون ما هي وسائل دفاعهم؟ زلاجتان تجرهما الكلاب هل تعلمون ذلك؟ في الوقت نفسه، هناك مدمرات وغواصات روسية في كل مكان، وكذلك مدمرات وغواصات صينية".

أكد الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضية، أنه سيفعل شيئا ما بشأن جرينلاند، سواء أعجبهم ذلك أم لا، أود إبرام الصفقة بالطريقة السهلة، وإذا لم تنفع الطريقة السهلة، فسيتم ذلك بطريقة صعبة.

وشدد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى امتلاك جرينلاند لضمان الأمن القومي، مؤكدا أن استئجار الجزيرة المذكورة، لن يكون كافيا ولن يشبع مطالبه.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن استطلاع رأي أجرته شركة Verian أن 85% من سكان غرينلاند لا يرغبون في الحصول على الجنسية الأمريكية لاعتقادهم بأن مستوى المعيشة في الدنمارك أعلى بكثير.

ويشعر سكان جرينلاند تحديدا بالقلق إزاء الجريمة في الولايات المتحدة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

وحذر رئيسا وزراء الدنمارك وجرينلاند، ميتي فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن في بيان مشترك الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين على ضرورة احترام سلامة أراضيهما المشتركة.

كانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة حتى الآن، ولكنها مُنحت الحكم الذاتي عام 2009، ما يسمح لها بإدارة شؤونها وتحديد سياستها الداخلية، وفقا لروسيا اليوم.