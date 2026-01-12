إعلان

منصة مصر العقارية تُعلن مواعيد جديدة لحجز شقق الإسكان

محمد عبدالناصر

07:00 ص 12/01/2026

شقق الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت منصة مصر العقارية، عن مواعيد الحجز الجديدة لشقق الطرح الثاني من الـ400 ألف وحدة، حيث كان تم طرح 25 ألف وحدة في عدد كبير من المشروعات خلال نوفمبر الماضي.

وأوضحت المنصة أن مواعيد التخصيص المقررة جاءت على النحو التالي:

مشروع ديارنا: الأحد والاثنين 18 و19 يناير 2026.

مشروع ظلال: الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير 2026.

مشروع الإسماعيلية: الخميس 22 يناير 2026.

مشروعات جنة وسكن مصر وروضة العبور والإسكان الحر: الاثنين والثلاثاء 26 و27 يناير 2026.

وأكدت منصة مصر العقارية أنه حتى الآن لم يتم حجز أو تخصيص أي وحدة سكنية، مشددة على أن جميع الوحدات ما زالت متاحة بالكامل، ولن يتم تنفيذ أي إجراءات تخصيص خلال فترة التحديثات الجارية.

وشددت المنصة على أن هذه التحديثات لن يكون لها أي تأثير على بيانات المواطنين أو أولوياتهم، داعية المتقدمين إلى الاعتماد فقط على المعلومات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة لمنصة مصر العقارية، وعدم الالتفات إلى أي شائعات أو مصادر غير موثوقة.

منصة مصر العقارية مشروع ديارنا مشروع ظلال مشروع الإسماعيلية شقق الإسكان

