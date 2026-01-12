بعد اعتقال مادورو.. ترامب ينصب نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بالوكالة



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل ساعات قليلة، في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال" نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا.

ونشر ترامب صورة له من ويكيبيديا تحت عنوان: "رئيس فنزويلا بالوكالة"، ملمحا بسخرية إلى شرعية ديلسي رودريجير، نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، والتي تولت زمام السلطة بعد اعتقاله وزوجته في الثالث من يناير على يد قوة أمريكية خاصة.

يأتي ذلك، فيما قال ترامب، الأحد، إن إدارته تعمل بشكل جيد مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز، مبديا انفتاحه على الاجتماع معها.

صرّح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "الأمور تسير على ما يرام مع فنزويلا، نحن نعمل بشكل جيد جدا مع القيادة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم لقاء رودريجيز التي كانت نائبة للرئيس نيكولاس مادورو، قال: "في مرحلة ما سأفعل ذلك".

كانت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز عبر حسابها على منصة إكس، إن "الحكومة بحاجة إلى الحفاظ على السلطة السيادية السياسية للدفاع عن البلاد"، وفقا لسكاي نيوز.