ترامب: عائدات أمريكا من الموارد المعدنية الأوكرانية ستتجاوز 350 مليار دولار

كتب : مصراوي

06:45 ص 12/01/2026

دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عائدات الولايات المتحدة من الوصول إلى الموارد المعدنية الأوكرانية ستتجاوز 350 مليار دولار بكثير.

قال ترامب للصحفيين: "كما تعلمون، منح جو بايدن النعسان أوكرانيا 350 مليار دولار ولم يحصل على شيء في المقابل، لقد استعدت العناصر الأرضية النادرة، أعتقد أنني استعدت قيمة أكبر بكثير".

أعرب عن ثقته أن هذا هو بالضبط ما كان ينبغي على سلفه، بايدن، فعله.

وأبرمت الولايات المتحدة وأوكرانيا في 30 أبريل الماضي اتفاقية بشأن الموارد الطبيعية الأوكرانية.

وبموجبها ستتمتع الولايات المتحدة بحقوق أولوية شراء المنتجات المستخرجة من أوكرانيا.

كما تنص الاتفاقية على إنشاء صندوق استثماري في أوكرانيا، تتم المساهمة فيه وإدارته بالتساوي بين الطرفين.

وتنص الوثيقة أيضا على استثمار لمدة 10 سنوات في تنمية أوكرانيا، فضلا عن حصول نظام كييف على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، تحتسب كمساهمة من القيادة الأمريكية في الصندوق، وفقا لروسيا اليوم.

